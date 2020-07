Szeroki wybór pielników od Bednara

Mechaniczne zwalczenie chwastów w uprawach roślin szerokorzędowych z roku na rok zyskuje kolejnych zwolenników, a rolnicy mają coraz większy wybór maszyn w tym zakresie. Swoje pielniki w ramach dwóch grup modelowych oferuje m.in. Bednar.

Czeski producent maszyn rolniczych w swojej ofercie posiada dwa modele pielników. Są nimi Row-Master RN_S oraz Row-Master RN.

Rosnące zainteresowanie

Wśród polskich rolników widać, że coraz częściej interesują się oni technologią mechanicznego zwalczania chwastów w uprawach roślin rosnących w szerokim rozstawie rzędów. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w kilku kwestiach. Po pierwsze, ograniczenia w stosowaniu niektórych herbicydów, po drugie - coraz większy wybór maszyn oraz po trzecie - ekologizacja upraw.

Row-Master RN_S

Kultywator międzyrzędowy Row-Master w ofercie Bednara przeznaczony jest do niszczenia zaskorupienia gleby, zachwaszczenia oraz samosiewów. Pielnik ma szeroką gamę elementów roboczych do wyboru – począwszy od elastycznych elementów roboczych, poprzez dłuta, a skończywszy na przykrywających lemieszach.

Pielnik ten produkowany jest w czterech szerokościach roboczych od 3 do 12 m. Współpracujące z nimi ciągniki rolnicze powinny charakteryzować się mocą maksymalną wynoszącą od 60 do 160 KM.

Maszyna ta szczególnie nadaje się do uprawy międzyrzędzi buraków cukrowych sianych w odstępach 45-50 cm. Prześwit pod ramą wynosi 42 cm, a głębokość roboczą można ustawić indywidualnie dla każdej sekcji od 2 do 10 cm.

Row-Master RN

Nieco bardziej uniwersalną propozycją jest kultywator międzyrzędowy Row-Master RN, który przeznaczony jest do uprawy międzyrzędowej w kukurydzy, słoneczniku, buraku cukrowym oraz w innych uprawach rzędowych.

W przypadku tej maszyny rama posiada prześwit wynoszący 80 cm, co pozwala na pracę nawet w wysokich uprawach.

Pielnik dostępny jest w trzech wersjach o szerokości roboczej od 4,8 do 9,6 m i może pracować na głębokości od 2 do 12 cm. Co istotne, maszyna posiada zmienne ustawienie szerokości międzyrzędzia wynoszące 45, 50, 60, 70, 75 i 80 cm.