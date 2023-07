Dla marki Kuhn maszyny zielonkowe to ważny element oferty, będący na liniach produkcyjnych od kilkudziesięciu lat. Francuski producent ma na koncie wiele patentów, wynalazków i przede wszystkim przekładni własnej konstrukcji, które na co dzień świetnie sprawdzają się tysiącach zgrabiarek i przetrząsaczy. Co nowego w możemy się spodziewać w tym segmencie maszyn?

Na międzynarodowej konferencji dla dziennikarzy w Alzacji marka Kuhn pokazała kilka nowości z zakresu zgrabiarek i przetrząsaczy

Zgrabiarka Kuhn GA 8131 CL jest wyposażona w opatentowany przez Kuhna podbieracz napowietrzający

Dostępny od zeszłego roku przetrząsacz Kuhn GF 13003 T ma imponującą szerokość roboczą wynoszącą 13,40 m

Do oferty dodano dwie nowe maszyny 4-karuzelowe o szerokościach roboczych od 8,40 m do 14,70 m, które tworzą teraz serię 10231

W Alzacji zobaczyliśmy w akcji także zestaw zgrabiarek taśmowych Kuhn Merge Maxx z nowością w postaci wersji montowanej z przodu ciągnika

Kuhn w ostatnich miesiącach wprowadził sporo zmian i nowości w swoich zgrabiarkach i przetrząsarkach, które od teraz są jeszcze większe, a także dokładniejsze i szybsze. Mimo zmian wiele z nowych maszyn nadal może być obsługiwana przez ciągniki średnie, czyli o mocy od 100 – 130 KM.

Przetrząsamy szeroko i bez awaryjnie

Wśród przetrząsaczy zaczepianych już w zeszłym roku pokazano nowy model GF 13003 T, który zastąpił maszynę GF 13012.

Podstawową cechą urządzenia jest 12 karuzel typu Optitedd oraz imponująca szerokość robocza wynosząca 13,40 m. Karuzele według patentu Kuhna umożliwiają pracę w każdych warunkach lub podczas zbioru ciężkiej paszy. Ryzyko awarii i przestojów związanych z obsługą codzienną jest ograniczone, gdyż maszyna nie korzysta z elektrycznej skrzynki sterującej, a do obsługi różnych funkcji potrzebny jest tylko jeden zawór hydrauliczny.

Przetrząsarka Kuhn GF 13003 T, fot. K.Pawłowski

Zmiana kąta nachylenia i wysokości podbierania jest wykonywana szybko i nie wymaga użycia narzędzi. Dzięki temu, użytkownik może bardzo łatwo wyregulować i dostosować maszynę do warunków pracy.

Na uwrociach maszyna korzysta z systemu HLC (Headland Lift Control), który pozwala podnieść wszystkie karuzele za pomocą zaworu hydraulicznego ciągnika. Funkcja ta zapewnia duży prześwit ułatwiający manewrowanie, przy okazji unikamy powtórnego przetrząsania paszy.

Ponad to model GF 13003 T ma o wiele lepiej kopiować nierówności terenu. Koła jezdne są umieszczone tak blisko karuzel, jak to tylko możliwe, dzięki czemu błyskawicznie reagują na zmiany w ukształtowaniu terenu (funkcja GSC, czyli Ground Safe Control).

Asymetryczne palce pracujące równolegle do podłoża to podstawa każdego dobrego przetrząsacza, fot. K.Pawłowski

Zgrabiarka GA 8131 CL z podbieraczem – premiera Kuhna

Oczywiście w maszynie zastosowano także inne, dobrze znane już systemy i elementy typowe dla marki Kuhn, takie jak m. in. funkcje pozwalające obniżyć koszty konserwacji (napęd Digidrive, bezobsługowe karuzele), niezależne połączenia przegubowe karuzel, asymetryczne palce pracujące równolegle do podłoża, koła umieszczone blisko palców, karuzele o małej średnicy.

Kompletną nowością marki Kuhn na trwający sezon jest zgrabiarka GA 8131 CL wyposażona w opatentowany przez Francuzów podbieracz napowietrzający. Podbieracz podnosi i napowietrza ścięte rośliny, które nie zostały podniesiona przez karuzele przetrząsacza. Tak powstały środkowy rząd pokosu jest przewiewny i bardziej jednorodny, no i w efekcie jakość paszy jest lepsza.

Na pokazach jedna z przetrząsarek pracowała z rzadkim u nas traktorem marki Lindner, fot. K.Pawłowski

Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 8 m, model ten jest odpowiedni przede wszystkim dla średnich i dużych gospodarstw rolnych.

Premierowy model GA 8131 CL zaprojektowano zarówno do zbioru zielonek przeznaczonych do zakiszania w silosach lub w belach owiniętych w folię, jak i pasz suchych, takich jak lucerna.

Zgrabiarka GA 8131 CL jest wyposażona w opatentowany przez Kuhna podbieracz napowietrzający, fot. K.Pawłowski

Największą i najważniejszą nowością debiutującego w tej chwili modelu jest podbieracz o szerokości 1,80 m, umieszczony na dyszlu przed karuzelami. Podbieracz podnosi i napowietrza paszę znajdującą się pośrodku obszaru zgrabiania, który nie jest zgrabiany przez "konwencjonalne" zgrabiarki, tym samym zapewniając optymalne schnięcie i wyższą jakość paszy. Konwencjonalne zgrabiarki karuzelowe przy szerokich pokosach nie przemieszczają roślin w środku zgrabiarki gdzie jest tworzony rząd. Podbieracz zastosowany w nowym modelu Kuhna pozwala na minimalizowanie zanieczyszczeń i lepszą jakość zbieranej paszy.

Kuhn GA 8131 CL z podbieraczem, fot. K.Pawłowski

Podbieracz można automatycznie podnosić i opuszczać podczas manewrów na uwrociach, zaś osłona kierująca tworzy równomierny rząd pokosu. Regulacje, takie jak prędkość obrotowa podbieracza lub pozycja osłony kierującej, umożliwiają dostosowanie podbieracza do rodzaju zbieranych roślin. Duży zakres ruchu podbieracza w pionie i pod kątem zapewnia dokładne kopiowanie nierówności terenu.

Podobnie jak w przypadku przetrząsarek, również w nowej zgrabiarce nie zrezygnowano z typowych elementów dla maszyn Kuhna, takich jak: mocowanie karuzel i sposobu ich opuszczania, tak aby najpierw w dół poszła ich tylna część (efekt "odrzutowca"), przegub 3D karuzel oraz koła umieszczone bezpośrednio przy palcach, co daje maszynie dokładne kopiowanie podłoża i zapewnia czyste zgrabianie. Ponad to pozostawiono duży prześwit pod karuzelami (od 43 cm do 70 cm zależnie od szerokości roboczej) i przekładnię Master Drive GIII pozwalającą na zgrabianie gęstej i ciężkiej paszy.

Jeszcze więcej zgrabiarek

To nie koniec nowości w zgrabiarkach Kuhna, który w Alzacji pokazał kolejne dwie maszyny 4-karuzelowe o szerokościach roboczych od 8,40 m do 14,70 m, które tworzą serię 10231.

Jedna z nowych 4-karuzelowych zgrabiarek Kuhna w akcji, fot. K.Pawłowski

Najważniejsze zmiany to m. in.: układ elektroniczny, na który składa się nowy moduł Isobus M500, który jest mocniejszy, bardziej pojemny i oferuje więcej możliwości niż poprzednik. Zmienił się także interfejs terminala sterującego Isobus, który został przeprojektowany i w tej chwili według producenta z Saverne jest bardziej przyjazny dla użytkownika. W jaki sposób? Otóż może on tworzyć symbole graficzne powiązane z poszczególnymi funkcjami używanymi w joysticku Isobus CCI A3.

Poza tym w zgrabiarkach serii 10231 zastosowano indywidualną regulację szerokości roboczej (dostępna w wyposażeniu seryjnym) oraz zawieszenie przednich karuzel jest teraz sterowane za pomocą siłowników hydraulicznych, dzięki czemu można je precyzyjniej regulować. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne dostosowanie nacisku na podłoże zależnie od szerokości roboczej.

Pokazy Kuhn w Alzacji - zgrabiarka przy pracy, fot. K.Pawłowski

Jeszcze więcej dobrej paszy

Inne modernizacje to m. in.: nowy system regulacji wysokości pracy karuzeli, nowy blok hydrauliczny ze sterowaniem elektronicznym, czujniki zwiększające precyzję i diagnostykę.

Na deser zostawiliśmy najbardziej zaawansowaną technicznie, ale też najdroższą zgrabiarkę, czyli serię maszyn taśmowych Merge Maxx. Zgrabiarki tego typu znane są w Kuhnie od dawna i trzeba w tym miejscu przyznać, że francuska firma, obok włoskiego ROC-a, to jeden z najbardziej doświadczonych producentów tego typu urządzeń na świecie.

W 2022 r. Kuhn zaprezentował model Merge Maxx 440 F montowany z przodu ciągnika i tym samym nowa wersja uzupełniła gamę serii Merge Maxx, która do tej pory obejmowała modele tylne: 760, 950 i 1090. Przednia zgrabiarka może pracować samodzielnie, w połączeniu z jednym z pozostałych modeli z gamy lub ze zgrabiarką karuzelową serii GA.

Zgrabiarka taśmowa Merge Maxx 440F, fot. K.Pawłowski

Kuhn Merge Maxx 440 F posiada taśmę o szerokości ok. 1 m, która optymalizuje transport paszy i formowanie bocznego wałka pokosowego. Podbieracz posiada szerokość 3 m, a pokos zostawiany przez maszynę ma szerokość około 1,40 m. Wałek pokosowy może być układany z 1 lub 2 stron, co pozwala na optymalne uformowanie tylnego wałka i ułatwia kolejne etapy zbioru. Jest to również dobre rozwiązanie do rozdzielania zbyt dużych wałków, które rozdzielone będą lepiej schnąć. Jest to rozwiązanie stosowane tylko i wyłącznie przez firmę Kuhn.

Podbieracz o małej średnicy, wyposażony w osłonę z rolką Windguard, optymalizuje zbieranie, podnoszenie i podawanie paszy na taśmy. W zależności od ilości paszy, osłona z rolką Windguard samoczynnie ustawia się w górę / w dół, tak aby uzyskać najlepszy przepływ paszy na taśmy.

Merge Maxx to sposób na najlepszą jakościowo paszę, fot. K.Pawłowski

Maszyna dostosowuje się do nierówności podłoża w zakresie ruchu pod kątem +/- 10°, za pośrednictwem przegubów kulowych. Zawieszenie hydrauliczne dodatkowo chroni bez przerwy darń i w efekcie podbierana pasza jest wolna od zanieczyszczeń. Ponadto, dwie duże ruchome płozy prowadzą maszynę w taki sposób, aby zapobiec zgarnianiu gleby i chronić ruń podczas ruchów bocznych ciągnika w zakrętach. Ich wysokość jest regulowana, dzięki czemu można je dostosować do różnych sytuacji (wysokość koszenia, rodzaj paszy, zgrabianie słomy w wałki). Maszyna zachowuje również optymalny kąt zawieszenia.

Tryb pracy, prędkość taśmy i formowanie wałków pokosowych można regulować bezpośrednio z kabiny ciągnika, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Manometr roboczy jest umieszczony w polu widzenia kierowcy, aby ostrzegać go o każdym nietypowym wzroście ciśnienia w maszynie.

Tylna pokrywa kanału odprowadzającego paszę jest wykonana z półprzezroczystego materiału i pozwala na obserwację przepływu paszy podczas pracy. Dostępne jest również wyposażenie opcjonalne, takie jak siatka ograniczająca rozrzucanie resztek roślinnych, które mogłyby zanieczyścić kratkę maski ciągnika lub zestaw 2 lusterek wstecznych poprawiających widoczność kierowcy na boki.