Origin Digital i Aspia Space połączyły siły. Wierzą, że wykorzystanie sztucznej inteligencji i satelitów do weryfikacji zrównoważonych praktyk posłuży do usprawnienia procesu decyzyjnego użytków zielonych. Według twórców GrassMax, aplikacja to nowe podejście do zrównoważonego rolnictwa. fot. mat. Origin Digital

W lipcu dwie firmy technologiczne z Irlandii – Origin Digital i Aspia Space ogłosiły pierwszy na świecie przełom technologiczny w uprawie użytków zielonych, który ma dokonywać pomiaru trawy z kosmosu.

Nowa technologia właśnie wchodzi na rynek irlandzki w ramach usługi GrassMax firmy Origin Digital. Jak twierdzą twórcy, precyzyjne dane z opomiarowania trawy ma wpłynąć na zwiększenie produktywności gospodarstw.

Technologia z kosmosu dla hodowców bydła

Jak wylicza Kieran Holden, specjalista z Origin Enterprises:

− Pozwoli to irlandzkim rolnikom zaoszczędzić około 2 godzin tygodniowo lub 1600 euro rocznie na samych kosztach pomiarów. (…) Godne uwagi jest to, że samo wykorzystanie trawy odpowiada za 44 proc. różnic w zysku netto na ha w gospodarstwach mleczarskich. W Irlandii każda dodatkowa tona trawy na hektar przekłada się na wzrost zysku o 256 euro. Zintegrowanie tych zautomatyzowanych danych pomiarowych trawy z GrassMax zapewni jeszcze większą moc w optymalizacji wykorzystania trawy, przy wzroście wykorzystania nawet o pół tony na hektar, co odpowiada wzrostowi rentowności 80-hektarowej farmy o 10 000 euro.

GrassMax umożliwia firmom śledzenie bieżących i prognozowanych plonów trawy, liczby dni spędzanych na trawie na polach oraz wielu innych wskaźników ukierunkowanych na zwiększenie żyzności, plonów i wydajności w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na mleko i produkty mleczne. produkty w sposób zrównoważony. Ta wiedza nie tylko pomaga wzmocnić ich relacje z indywidualnymi rolnikami poprzez lepsze zrozumienie ich sytuacji, ale także zapewnia lepszą widoczność w całym ich portfolio wskaźników, od ogólnych wymagań paszowych i paszowych po kluczowe cele zrównoważonego rozwoju. fot. mat Origin Digital

Opatentowana przez firmę Aspia Space technologia ClearSky wykorzystuje generatywny algorytm sztucznej inteligencji do dostarczania bezchmurnych obrazów gruntu, dzięki czemu dane satelitarne są bardziej niezawodne, zwłaszcza w zastosowaniach rolniczych.

Lustracja łąki bez wychodzenia z domu

Oszacowanie wysokości trawy dokonywane jest z dokładnością do 1,5 cm z punktu obserwacyjnego znajdującego się prawie 700 km w kosmosie. Dzięki temu, można sporządzić mapę wysokości trawy z rozdzielczością 10 m i zobaczyć zmiany na polu, a także monitorować zmiany w czasie.

Nowe podejście do zarządzania trawą ma pozwolić na zastąpienie pracochłonnego, ręcznego opomiarowania.

− To przełomowy moment dla hodowców użytków zielonych i współpracujących z nimi firm. Po raz pierwszy mogą zdalnie i automatycznie obliczać ilość trawy na swoich polach i pastwiskach, regularnie i na dużą skalę. Umożliwia to rolnikom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących na przykład harmonogramów wypasu, żywienia zwierząt i cięcia na kiszonkę, co skutkuje mniejszą ilością odpadów i bardziej stabilnymi, zrównoważonymi dostawami żywności – powiedział Duncan Robertson, szef działu badań i rozwoju w Origin Digital.

Rolnik korzysta z aplikacji GrassMax w terenie, porównując wzrost trawy z zapotrzebowaniem zwierząt gospodarskich, aby zmaksymalizować wykorzystanie trawy. fot. Origin Digital

GrassMax zostanie uruchomiony w Irlandii jeszcze w tym roku, a Origin Digital i Aspia Space planują udostępnić technologię zdalnych pomiarów w większej liczbie krajów.