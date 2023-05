Przyczepy samozbierające Strautmann Magnon mają elastyczne zęby z tworzywa sztucznego, aby zapewnić bezpieczne podbieranie i dopasowanie się do podłoża . Fot. Kamil

Podczas pokazów na Zielonym Agroshow 2023, jedną z przyczep samozbierających była maszyna Strautmann Magnon, która ma podbieracz z zębami z tworzywa sztucznego oraz mechanizm tnący Exact-Cut z 48 nożami.

Magnon CFS Strautmann należy do segmentu profesjonalnych przyczep samozbierających. Do jej funkcji poprawiających wydajność należą m.in. podbieracz, mechanizm tnący Exact-Cut oraz hydraulicznie odchylana przednia ściana.

Pojemność przyczepy samozbierającej

Strautmann Magnon CFS 530 ma pojemność 50 m3 wg normy DIN oraz 93 m3 przy średnim sprasowaniu. W przyczepie ściana przechylona jest do przestrzeni ładunkowej, tak aby optymalnie zagęszczać materiał. Jeśli skrzynia ładunkowa jest całkowicie wypełniona, to przednia ściana automatycznie odchyla się do przodu.

Dopuszczalna masa całkowita 34 t, gdzie masa własna to 13,6 t.

Podbieracz w maszynie zielonkowej Strautmann

Jak mówi producent, podbieracz Flex-Load jest jest wynikiem dziesięcioleci doświadczeń. Elastyczne zęby są wystarczająco twarde, aby pobrać materiał z pokosu i wystarczająco elastyczne, aby dopasować się do podłoża.

Wg. producenta, w ten sposób można osiągnąć mniejsze zanieczyszczenie paszy, chronić glebę i zminimalizować uszkodzenia i zużycie zębów, a w razie potrzeby wymiana zębów trwa mniej niż minutę.

Podbieracz Flex-Load ma szerokość 2,25 m i jest zintegrowany z rotorem.

Mechanizm tnący Exact-Cut

Dokładne cięcie ma zapewniać 48 sztuk noży o dwóch krawędziach tnących, gdzie długość cięcia wynosi 3,5 cm. W przyczepie wykorzystano centralny system blokowania noży, który ułatwia szybką ich wymianę.

W przyczepie zastosowano zabezpieczenie noży, w którym każdy z nich wychyla się całkowicie z kanału przenośnika w przypadku kontaktu z ciałem obcym. Zmniejsza to do minimum uszkodzenia ich krawędzi.