Szukają starych Poznaniaków

Podziel się

Artur Tlustochowicz spotkał kiedyś wczesny model Poznaniaka na polu w granicach Częstochowy, fot. ArT

To nie jest casting do kolejnego sezonu „Sanatorium miłości”, to wezwanie firmy Unia, która szuka najstarszego siewnika Poznaniak na polskich polach. Sami jesteśmy ciekawi jak stare maszyny są jeszcze w posiadaniu farmerów.

Kierunek innowacja Cykl regionalnych konferencji Farmera Sprawdź lokalizację i zarejestruj się!

O swojej akcji firma z Grudziądza poinformowała za pomocą Facebooka. - Szukamy najbardziej zasłużonego Poznaniak w Polsce. Kto z Was może pochwalić się naprawdę wiekowym siewnikiem? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych wspomnień. Na autorów najciekawszych materiałów czeka niespodzianka. Macie czas do 8 stycznia 2023r. – możemy przeczytać w komunikacie. Poznaniak z nami prawie od zawsze Siewnik serii Poznaniak jest nadal produkowany przez firmę Unia, a na 140-lecie przedsiębiorstwa przygotowano w tym roku nową wersję maszyny. Czytaj więcej 140 lat z Unią. Co polski producent pokazał na Zielonym Agro Show? Historia maszyn tego typu sięga lat 60. Pierwszy siewnik z dobrze znaną po latach nazwą zaczął być wytwarzany w 1961 r. jako SZZ-2,5s Poznaniak w RoFaMa Rogoźno. Był to siewnik o kołeczkowym systemie wysiewu ziaren z liczbą rzędów: 19-21. Szerokość robocza wynosiła 2,5 m i przeznaczony był do pracy z Ursusem C-325, z którym mógł zasiać 1 hektar pola na godzinę. Kolejne wersje Poznaniaka wychodziły już spod skrzydeł kutnowskiej fabryki maszyn rolniczych Agromet-Kraj. Działo się to pod koniec lat 60. W latach 90. fabryka przechodziła przez różne ręce i często zmieniała nazwy. W 2012 r. prawa do produkcji kutnowskiego sprzętu przejęła Unia, która od tej pory produkuje Poznaniaka pod swoim logo. Czytaj więcej W miastach też trwają zasiewy Ciekawe czy znajdzie się siewnik jeszcze z Rogoźna? W komentarzach pod postem są już maszyny z końcówki lat 70. A my już jutro napiszemy ile kiedyś kosztowały siewniki Poznaniak i inne tego typu sprzęty.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin