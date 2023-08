Na europejskich polach można zobaczyć już w pełni pracujące roboty, m.in. z Francji od Naio Technologies czy duńskie FarmDroid i Robotti. Do tego grona dołączył kolejny sprzęt - tym razem Ekobot ze Szwecji. Maszyny już pracują na rodzimym rynku oraz w Holandii. Ile płacą za nie tamtejsi rolnicy?

Założona w 2017 r. firma Ekobot wyprodukowała do tej pory 5 robotów, z czego dwa są dzierżawione na holenderskich gospodarstwach. Zanim produkt trafił na rynek, firma testowała i udoskonalała swój sprzęt z instytutami badawczymi na szwedzkich farmach.

Założyciel firmy uważa, że odchwaszczanie jest obecnie poważnym i bardzo kosztownym problemem dla rolników, dlatego zapotrzebowanie na roboty do zwalczania chwastów w przyszłości znacznie wzrośnie.

Szwedzki robot rolniczy

Ekobot waży ok. 600 kg. Zasilany jest energią elektryczną z dwóch wymiennych baterii. Poruszając się 5 km/h może obsługiwać od 4 do 5 rzędów warzyw (cebuli, buraków czy marchewki).

Szwedzka firma zdecydowała się stworzyć autonomicznego robota do rolnictwa precyzyjnego, który będzie wydajny na tyle, by zastąpić siłę roboczą w żmudnych pracach polowych – głównie pieleniu. To z kolei ma pozwolić na uprawę bez lub z minimalnym użyciem herbicydów.

Konstruktorzy do tego celu wykorzystali system wizyjny połączony ze sztuczną inteligencją, który identyfikuje chwasty i usuwa je za pomocą specjalnych ramion. Ekobot do autonomicznej pracy wykorzystuje technologie GPS i LIDAR, które pozwalają mu bezpiecznie poruszać się po polu wykrywając i określając odległości.

Ile czasu może pracować robot rolniczy

Ekobot działa na akumulatorach, takich jak te, które są wykorzystywane w traktorach. Nośnik jako całość wymaga 1 kW mocy, a według producenta jedno ładowanie akumulatora pozwala na ok. 9 do 10 h pracy. Po wyczerpaniu obie baterie można wymienić na naładowany zestaw.

Robot do wynajęcia. Ile kosztuje?

Cena szwedzkiego robota to 90 tys. EUR. W tej chwili pięć wspomnianych robotów jest dostarczane na zasadzie usługi. Gospodarz podpisuje umowę najmu na okres 12-36 miesięcy, płacąc 3 000 EUR za każdy ha rocznie.

Holendrzy najbardziej doceniają agroboty

Popyt na autonomiczne roboty wynika z tego, że wciąż rośnie liczba rolników, którzy decydują się na automatyzację prac bez przerw, co związane jest głównie z brakiem pracowników sezonowych.

Ta tendencja widoczna jest również w Polsce – na naszych polach pracują takie roboty jak Robotti, Farmdroid czy Orio.

Ekobot, jako najbardziej potencjałowe, oprócz szwedzkich gospodarstw, wymienia również te z Holandii, podkreślając, że jest to kraj, który oprócz tego, że specjalizuje się w produkcji cebuli na dużą skalę, widzi sens robotyzacji.

Jak przyznaje założyciel Ekobot, Ulf Nordbeck:

− Holandia jest jednym z najważniejszych rynków europejskich dla robotyki w sektorze rolniczym i przez wielu uważana jest za jeden z najważniejszych rynków technologii rolniczej na świecie. Wśród holenderskich rolników panuje duża dojrzałość technologiczna i duże zainteresowanie możliwościami oferowanymi przez robotykę.

W 2024 r. Ekobot zamierza zwiększyć produkcję swoich agrobotów do 30 sztuk.