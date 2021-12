Szwedzki elektryczny ciągnik Drever 120 z wymiennymi bateriami

Wyjątkowy szwedzki projekt ciągnika autonomicznego elektrycznego Drever 120 może być pierwszym, który w nieodległej przyszłości zostanie wdrożony szerzej w rolnictwie. A wszystko to ma się ziścić za sprawą opracowywanej przez Szwedów koncepcji modułowej wymiany baterii w maszynach rolniczych i leśnych.

Autonomiczny ciągnik elektryczny Drever 120 o mocy 120 kW (163 KM) i wadze 5 t, opracowywany jest przez firmę Traktorarvid AB z siedzibą w Uppsali pod okiem szwedzkiego instytutu badawczego RISE. Ten drugi odpowiada głównie za opracowanie innowacyjnego modułowego systemu wymiany akumulatorów, który nie tylko stanowić ma o wyjątkowości tej maszyny, ale przede wszystkim ma zdecydowanie przybliżyć dzień, w którym szersze zastosowanie maszyn elektrycznych w rolnictwie i leśnictwie stanie się faktem. W planach jest również elektryczny kombajn zbożowy.

Modułowy, ale i mobilny system wymiany akumulatorów ma być przełomem

Elektryczny ciągnik Drever 120 o mocy 163 KM wyposażony jest w system wymiennych baterii, fot. mat. prasowe

Jak przyznają naukowcy z instytutu RISE (i nie jest to wiedza tajemna), trudność z elektryfikacją ciężkich maszyn rolniczych polega głównie na tym, że wymagają one znacznie więcej energii niż samochód.

Większa bateria nie rozwiązuje problemu, gdyż po pierwsze znacząco podraża koszt już i tak drogiej koncepcji, a po drugie – i co chyba istotniejsze – tak wyekwipowana maszyna stanie się po prostu za ciężka. Mniejsze baterie z kolei też się nie sprawdzają, gdyż wymagają częstego ładowania.

I tu Szwedzi proponują rozwiązanie salomonowe. Aby zmniejszyć wagę elektrycznej maszyny oraz uniknąć przestojów podczas ładowania akumulatorów w trakcie prac polowych, proponują i opracowują właśnie wymienne akumulatory.

Sam pomysł nie jest oczywiście żadną nowością, bo chociażby chiński producent samochodów elektrycznych NIO w porozumienie z firmą Shell szykują się do budowy pierwszych (na początku w Norwegii) stacjonarnych stacji szybkiej wymiany baterii. No właśnie, stacjonarnych. A naukowcy z instytutu RISE planują wdrożyć je w wersji mobilnej.

– Wymiana baterii to wydajne technicznie rozwiązanie przy niskich kosztach. Dzięki mobilnej stacji wymiany umieszczonej w terenie mamy nadzieję znaleźć zautomatyzowane rozwiązanie, które w końcu będzie można wdrożyć w produkcji – mówi Ola Pettersson, kierownik projektu RISE.

Szwedzi chcą opracować autonomicznego robota, który wyekwipowany w zapas naładowanych baterii stał będzie na skraju pola i w sposób w pełni zautomatyzowany dokonywał ich wymiany w pracującym ciągniku elektrycznym Drever 120. Brzmi nieco jak science fiction, nieprawdaż?

Mają być i inne zalety wymiennych baterii

Baterie w opracowywanym przez Szwedów systemie można wymieniać np. pomiędzy ciągnikiem Drever 120 a harwesterem leśnym Malwa Forest AB, fot. mat. prasowe

Dodatkowymi korzyściami szwedzkiego modułowego systemu wymiany baterii ma być swobodna możliwość ich wymiany pomiędzy różnymi maszynami.

– Dzięki modułowemu systemowi wymiany akumulatorów rolnik może zamówić określoną liczbę naładowanych akumulatorów np. do uprawy wiosennej, które można później zwrócić. Ponadto baterie można będzie przekładać pomiędzy różnymi maszynami. W przypadku małej farmy kilka akumulatorów wystarczyłoby na kilka maszyn. Rozwiązanie to pozwoliłoby więc na lepsze ich wykorzystanie, co przełożyłoby się na minimalizowanie kosztów – podsumowuje Jonas Engström, kierownik projektu RISE.

Kolejną wielką zaletą tego systemu ma być również to, że umożliwi on również dostęp do najnowocześniejszych technologii akumulowania energii mniejszym producentom maszyn. I tak dla przykładu, z opisywanymi wymiennymi bateriami testowany jest również harwester leśny firmy Malwa Forest AB. W normalnych warunkach tego producenta maszyn leśnych, przy rocznym wolumenie produkcji około 100 sztuk, zapewne nie byłoby stać na samodzielne opracowanie maszyn elektrycznych.

Oczywiście Szwedzi nie „odlatują” całkiem i przy całym swoim zaangażowaniu w swój elektryczny projekt ciągnika rolniczego Drever 120 zdaja sobie sprawę z tego, że silnik spalinowy jeszcze długo nie zostanie wyparty z rolnictwa, czy też leśnictwa.

Chociażby z racji takiej, że może on przecież działać również jako generator prądu w różnego rodzaju pojazdach, a dzięki zasilaniu np. biometanem być rozwiązaniem w pełni ekologicznym. Udowodnili to zresztą ostatnio Litwini opracowując ciągnik hybrydowy Auga M1.

I co Wy, drodzy czytelnicy, na to?