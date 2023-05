Szwedzki Trelleborg już oficjalnie dołącza do japońskiej Yokohamy

Szwedzka firma to renomowany producent opon rolniczych, z których korzysta wielu producentów maszyn rolniczych, fot. mat. prasowe

Japońskie przedsiębiorstwo Yokohama Rubber Co., Ltd. ogłosiło na początku maja, że zakończyło przejęcie wszystkich pozostających w obrocie akcji Trelleborg Wheel Systems Holding AB – szwedzkiej firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą opon terenowych do maszyn rolniczych i przemysłowych – od Trelleborg AB.

Nabycie wszystkich akcji Trelleborg Wheel Systems Holding AB przez japońskiego potentata branży oponiarskiej Yokohama Rubber Co., Ltd., to zwieńczenie procesu przejęcia, które zostało ogłoszone 25 marca 2022 roku. Czytaj więcej Japończycy z Yokohamy przejmują firmę Trelleborg Przejęcie za 2,074 mln euro – ponad 9 mln zł Przejęcie firmy Trelleborg Wheel Systems jest częścią strategicznych inicjatyw Yokohama Rubber mających na celu rozszerzenie działalności w zakresie opon terenowych, które są w stanie zapewnić stabilnie oraz wysokie zyski. Cała transakcja został sfinalizowana kwotą 2,074 mln euro (ponad 9 mln zł), a nowo powstały podmiot będzie funkcjonował pod nazwą „Yokohama TWS” oferując opony pod markami: Yokohama, Alliance, Galaxy i Primex oraz pozyskanymi Trelleborg, Mitas, Maximo i Cultor. Sporo, ale wynika to z faktu, że Japończycy w roku 2007 przejęli izraelską firmę oponiarską Alliance Tires Company. – Przejęcie doskonale wpisuje się w nasz średnioterminowy plan zarządzania (Yokohama Transformation 2023 – przyp. red.). Szeroka gama produktów i portfolio marek Trelleborg Wheel Systems, globalny zasięg sprzedaży i produkcji, system usług, wiodąca technologia i wykwalifikowani pracownicy pozwolą nam umocnić naszą pozycję wśród najlepszych producentów opon, awansując w rankingu największych producentów opon na świecie. Serdecznie witamy odnoszący sukcesy zespół Trelleborg Wheel Systems w Yokohama Rubber Group i cieszymy się na myśl o wspólnej pracy w przyszłości – tak przejęcie skomentował Masataka Yamaishi, prezes Yokohama Rubber oraz przewodniczącego rady nadzorczej. Czytaj więcej Trelleborg i Agricolus łączą technologie rolnictwa precyzyjnego – W ciągu ostatnich kilku lat firma Trelleborg Wheel Systems powiększyła się ponad dwukrotnie i znacznie zwiększyła swoją rentowność. Obecnie firma jest w świetnej kondycji. Trwa konsolidacja w sektorze opon terenowych, a Trelleborg Wheel Systems będzie cennym uzupełnieniem istniejącej oferty Yokohama Rubber w wielu wymiarach. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom TWS i życzyć im oraz Yokohama Rubber wszelkich sukcesów w nowej konstelacji korporacyjnej – dodał z kolei Peter Nilsson, prezes i dyrektora generalny Trelleborg AB. Yokohama Rubber Co., Ltd. to światowy potentat branży oponiarskiej i gumowej Przedsiębiorstwo Yokohama Rubber Co., Ltd. z siedzibą w Hiratsuka w Japonii, jest światowym liderem w branży oponiarskiej i wytwarzaniu innych produktów gumowych, takich jak: paski klinowe, węże i złączki oraz błotniki. Z przychodami w wysokości 860,5 mld jenów (około 6 mld euro) jest ono prawdziwie międzynarodowym koncernem, zatrudniającym ponad 28 tys. osób na całym świecie i działającym w ponad 120 krajach. Czytaj więcej Zetor 4340 Syncro: Z ziemi amerykańskiej do Polski





