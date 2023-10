Nowy Swed-Trac 754 (na rynku szwedzkim występujący na razie jako 780) to adaptacja jakiegoś chińskiego ciągnika pod legendę Swed-Traca, fot. Swedtrac.lt / FB

Swed-Trac to dawna szwedzka marka traktorów, które w swojej pierwszej wersji bazowały na komponentach Ursusa. Nazywanie tej konstrukcji szwedzkim Ursusem jest trochę na wyrost, ale tak często bywa oznaczany ów ciągnik w polskich źródłach. Po 35 latach niebytu marka wraca bazując na maszynach „made in China”.

Wokół Swed-Traca narosło wiele mitów i kontrowersji. Twórcy, bracia Ingemar, Ake i Kjell Pihlgrenowie, mieli własną firmę sprzedającą sprzęt rolniczy w mieście Arvika, leżącym nad jeziorem Kyrkviken. Pięknie położona miejscowość znajdowała się w zachodniej części Szwecji, skąd bliżej było do Oslo niż do Goteborga czy Sztokholmu.

Pihlgrens Traktor AB od lat 70. sprzedawał traktory marki Ursus, które były całkiem popularne w Skandynawii. Szczególnie chodzi tu o serię ciężką. Na początku lat 80. Pihlgrenowie zaczęli myśleć o budowie własnego ciągnika. W tym czasie Szwecja nie miała już swojej narodowej marki, gdyż firma Volvo BM została sprzedana fińskiemu Valmetowi (dziś funkcjonująca pod marką Valtra).

Swed-Trac Ursus

Nad pierwszym ciągnikiem pracowano 5 lat. Maszyna bazowała na Ursusie 1204 Turbo, z którego zapożyczono skrzynię biegów, przedni i tylny most oraz kabinę. 168-konny silnik zakupiono od szwedzkiej Scanii (typ DN 8). Ciągnik po raz pierwszy pokazano publiczności w 1983 r., a produkcja ruszyła w 1985 r.

Sprawa sprzedaży i produkcji nowych ciągników nie była zbyt łatwa. Firma miała problemy finansowe, ale mimo to jeszcze pod koniec 1985 r. powstał Swed-Trac Modell II, który posiadał nową kabinę szwedzkiej marki Klippan (możecie ją znać jako producenta pasów bezpieczeństwa) oraz nową przednią oś marki ZF. Ten projekt także zakończył się fiaskiem i bankructwem.

W 1988 r. powstał kolejny Swed-Trac – tym razem z dodatkowym oznaczeniem Super. Ciągnik nie miał już nic wspólnego z Ursusem, wykorzystywał silniki Scanii DN 9 (wolnossący 170 KM, doładowany 225 KM). Niestety i tym razem projekt zakończył się bankructwem. W efekcie powstało 30 ciągników serii pierwszej, 26 serii drugiej i 2 niedokończone egzemplarze serii trzeciej.

Więcej na temat historii Swed-Traca możecie dowiedzieć się z filmu Matheo780:

Nowy Swed-Trac wchodzi na rynek

Kilka dni temu szwedzkie pismo Traktor Power oraz magazyn rolniczy ATL poinformowały o tym, że Swed-Trac powraca. Znów w mieście Arvika i znów za sprawą rodziny Pihlgrenów.

- Po 35 latach milczenia na październikowych targach Arvikamârten w Arvika zaprezentowano nowy model Swed-Traca – napisał magazyn ATL.

Według szwedzkiego ATL za zmartwychwstaniem szwedzkiej marki stoi Kjell Pihlgren. Pierwszym modelem dostępnym pod dobrze znanym logo jest Swed-Trac 754, który jest także nazywany w lokalnej prasie oznaczeniem 780.

Swed-Trac prosto z Chin

W Szwecji niewiele znaleźliśmy informacji na temat nowego ciągnika. Wiadomo, że jest oferowany m. in. przez firmę Stahab Maskinhandel pod nazwą Swedtrac 780 i kosztuje, wraz z ładowaczem czołowym, 299,95 tys. koron szwedzkich netto, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę niecałych 114 tys. zł. Zatem drogo nie jest. Ten sam sprzedawca oferuje ładowarki kołowe marki Multiloader, które są sprzedawane tylko w Szwecji i są równie tanie jak nowy Swed-Trac.

Jedynym dealerem ładowarek przeznaczonych na rynek nordycki, ale zapewne pochodzących z Chin, poza Szwecją jest litewski Swedtrac.lt.

Poszliśmy tym tropem i znaleźliśmy u litewskich braci nieco więcej informacji na temat ciągnika. Tamtejszy dealer marki Multiloader oferuje Swed-Traca 754 (oznaczenie typowe dla marek chińskich) w cenie 32,95 tys. euro, co na złotówki oznacza kwotę 146,6 tys. zł netto. W cenie, podobnie jak Szwecji, jest przedni ładowacz.

Oprócz kwoty litewski dealer podaje także trochę więcej informacji na temat pojazdu. Pod maską Swed-Traca 754 znajdziemy czterocylindrowy silnik stage V nieznanego pochodzenia. Sprzedawca podkreśla, że komponenty elektroniczne oraz kompletny system wtryskowy pochodzi z firmy Bosch.

Pojemność silnika wynosi 2,4 l, a moc 75 KM. Przekładnia mechaniczna posiada 12 przełożeń do przodu i do tyłu. Ciągnik waży 3,1 t, posiada WOM 540/1000 obr/min., hydraulikę 65 l/min, dwie pary wyjść hydraulicznych z tyłu oraz 1 z przodu, podnośnik tylny uniesie do 1800 kg. Wymiar opon z przodu wynosi 340/85R24, a z tyłu 420/85R34.

Oprócz tego pojazd posiada takie udogodnienia jak ogrzewanie i klimatyzację, amortyzowany fotel, regulowaną pozycję kierownicy, odtwarzacz MP3 i radio, kamerę 360, światła robocze LED.

Już pierwszy rzut oka na ciągnik, parametry techniczne i nawet oznaczenie mówią nam sporo o pochodzeniu. Nie ma wątpliwości, że ciągnik został wyprodukowany lub zmontowany z części z Chin. Zamiast typowej generycznej maski z Kraju Środka zamontowano dość koślawą imitację kanciastej maski typowej dla Swed-Traca z lat 80., ze srebrnym akcentem na przodzie.

Skąd pochodzi ciągnik? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Takich konstrukcji w Chinach jest mnóstwo. Nam najbardziej przypomina ciągnik marki Fotrak 754, którego dystrybutorem w Polsce jest firma Krawiec Traktor. Chiński ciągnik jest oferowany w Europie, zatem ma homologację na EU i jest sprzedawany z przednim ładowaczem w komplecie. Wnętrze jest praktycznie takie samo, również kabina wydaje się identyczna. Ale nie wszystkie elementy obu konstrukcji do siebie pasują, więc może to być fałszywy trop.

Fotrak 754 podczas Zielonego Agro Show 2023, fot. K.Pawłowski

Ciekawe czy nowy projekt Kjella Pihlgrena wytrzyma dłużej niż poprzednie wersje Swed-Traca. Warto wspomnieć, że na szwedzkich forach można znaleźć informacje, że bracia Pihlgren należą w lokalnej społeczności do postaci co najmniej kontrowersyjnych. Już sprawa Swed-Traca z lat 80. ocierała się o oszustwa finansowe i skandale prowadzące do zmian w prawie o kredytowaniu przedsiębiorstw. Potem, według niektórych źródeł, Kjell był zamieszany w przemyt alkoholu, a także pośrednictwo pracy robotników z Litwy, którym często nie płacił za wykonaną pracę. Zresztą Litwa często się powtarza w artykułach o Pihlgrenach, więc obecność Swed-Traca na tamtejszym rynku nie jest przypadkiem.

Czy ciągnik dotrze także na polski rynek? Raczej nie i na razie twórcy projektu skupią się na Szwecji i Litwie.