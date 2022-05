Podczas pokazów na Zielonym Agro Show naszą uwagę zwróciła niebieska prasoowijarka Göweil G-1 F125 Kombi. Maszyna działa szybko i dokładnie. Według producenta świetnie nadaje się dla firm usługowych.

Zmodernizowane prasy serii G-1 są już znane od 2019 r. kiedy to zostały zaprezentowane na targach w Hanowerze. Podstawową zmianą pokazanych wówczas maszyn było nowe, szersze ogumienie, przy zachowaniu trzymetrowej szerokości maszyny. Modyfikacja miała na celu umożliwienie równomiernego rozłożenia ciężaru prasoowijarki, a co za tym idzie nacisk na podłoże znacznie się zmniejszył w porównaniu do poprzedniej wersji maszyny. Drugą zaletą zmian była łatwiejsza praca w polu z miękkim podłożem.

Kolejną modernizacją było standardowe wyposażenie maszyny w Isobus, co znacznie ułatwiło sterowanie sprzętu z pozycji operatora. Wzmocniono również system napędowy poprzez większe łańcuchy. Poprawiło to żywotność urządzenia oraz zmniejszyło koszty eksploatacji.

Göweil dla profesjonalistów

Dopiero na tegorocznym Zielonym Agro Show mogliśmy zobaczyć nowy model G-1 F125 Kombi w akcji. Trzeba powiedzieć, że maszyna robi znakomite wrażenie. Dzięki wysokiej zdolności przerobowej sprzęt austriackiej firmy jest w stanie pracować szybciej niż konkurencja, nie tracąc przy tym na jakości gotowych bel.

W pokazach maszynę austriackiej firmy zagregowano z ciągnikiem Massey Ferguson 8S 265, fot. K.Pawłowski

Maszyna G-1 F125 Kombi działa przy prędkości do 40 km/h i nie straszne są jej znaczne odległości. Szybkie odcięcie powietrza stwarza optymalne warunki do fermentacji paszy.

Dzięki tym zaletom, według przedstawicieli firmy, zaprezentowany sprzęt znakomicie nadaje się dla firm świadczących usługi oraz dla naprawdę dużych gospodarstw.

