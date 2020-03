Szybkie podłączanie WOM

Nowy system podłączania wałka odbioru mocy (WOM) Quik-Knect pozwala na szybkie podłączenie wałka przekaźnika niezależnie od wzajemnego ustawienia obu jego części względem siebie.

Twórcą nowego rozwiązania jest firma John Deere. Urządzenien Quick-Knect składa się z dwóch części. Jedna z nich jest zamontowana po stronie ciągnika na wyjściu WOM. Natomiast druga znajduje się na wałku przekaźnika. Obie są montowane na stałe i są jeśli zajdzie taka potrzeba demontowalne zarówno z ciągnika jak i z maszyny. Przy podłączaniu maszyny wystarczy użytkownik musi tylko nałożyć końcówkę znajdującą się na WOM maszyny na adapter znajdujacy się na ciągniku, gdy zaczniemy pracę system aktywuje się automatycznie.

System Quick-Knect może wg. zaleceń producenta współpracować z ciągnikami o mocy do 115 KM przy maksymalncyh obrotach WOM wynoszących 540. Dzięki jego zastosowaniu znacznie skraca się czas potrzebny na podłączenie narzędzia do ciągnika, gdyż nie musi on ustawiać "rowków" wałka przekaźnikowego i końcówki WOM ciągnika idalnie względem siebie. Poprawia on także komfort pracy operatora co pozwala zwiekszyć wydajność.

Oficjalnie system Quick-Knect jest dostępny na terenie Stanów Zjednoczonych i kosztuje około 400 USD ( 1600 zł) za jeden komplet zawierający obie części systemu. Można oczywiście kupić także jedną z jego części - wtedy cena jest odpowiednio niższa.