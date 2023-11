Ciągnik elektryczny Tadus to efekt pracy nieznanego dotąd start-up'u z Bawarii, fot. Tadus

Podobnie było w motoryzacji. Na początku poszczególne samochody elektryczne powstawały powoli, nieśmiało, aż wreszcie zaczął się prawdziwy festiwal nowych pojazdów zasilanych bateriami. Czy w mechanizacji będzie tak samo? Oto nowy elektryk o nazwie Tadus.

Na razie ciągników elektrycznych nie ma zbyt wiele. Produkowany jest szwajcarski Rigitrac/Keestrack czy amerykański Monarch. W nieco mniejszych mocach, idealnych do prac komunalnych, są lub będą produkowane ciągniki takich marek jak Kubota i Farmtrac. W przyszłym roku na rynku pojawią się poważniejsi gracze, tacy jak: Fendt, Case IH i New Holland.

Większość z tych ciągników posiada moc nie większą niż 100 KM, a ich zastosowanie, oprócz komunalki, to obory, szklarnie, sady i winnice. Na razie akumulatory są zbyt ciężkie i za słabe by dać siłę prawdziwym ciągnikom rolniczym.

Jak będzie w przyszłości? Tego nie wiemy, wszystko zależy od rozwoju technologii.

Nowy ciągnik od państwa Baierów

W tych okolicznościach przyrody pojawił się zupełnie nowy projekt. Nieznany wcześniej start-up z Niemiec, założony w Bawarii przez małżeństwo Thaddäusa i Johannę Baierów. Nowa firma stworzyła traktor elektryczny, który ma być produkowany seryjnie jako pełnoprawny ciągnik rolniczy lub leśny.

Tajemnicą i siłą Tadus GmbH mają być wymienne akumulatory. Dzięki temu są osoby w Niemczech, które uważają, że pojazd za przełomowy postęp w kategorii pojazdów rolniczych.

- Zespół poczynił znaczne postępy od momentu założenia firmy w 2021 roku – powiedziała Johanna Baier w wywiadzie dla ovb-online.de.

Fot. Tadus

Tadus jest nieco większy od standardowych ciągników elektrycznych, które już znamy i posiada 160 KM mocy maksymalnej oraz 110 KM mocy ciągłej. Pojazd jest napędzany wyłącznie elektrycznie poprzez dwa silniki elektryczne. Akumulator o pojemności 130 kWh daje czas pracy od trzech do pięciu godzin, który można wydłużyć poprzez wymianę akumulatorów litowo-jonowych.

Oprócz silnika elektrycznego dla osi przedniej i tylnej, inne urządzenia w pojeździe również posiadają własny napęd elektryczny. Tadus instaluje łącznie pięć silników elektrycznych odpowiedzialnych za różne elementy maszyny (jak np. WOM).

Ciągnik rozwija prędkość maksymalną 40 km/h, ciężar własny to 5 ton, dopuszczalna masa całkowita 8,5 tony, a rozstaw osi wynosi 2,58 m.

Według twórców maszyna jest ciągle w fazie rozwoju, a produkcja ma rozpocząć się w 2025 r.

Czy Tadus naprawdę powstanie?

Nie wiemy na ile jest możliwa faktyczna produkcja tego ciągnika. W źródłach nie jest podane kto miałby zająć się produkcją i kto da pieniądze na rozwój ciągnika. Być może Baierowie liczą na inwestora. Projekt ma być obecny na Agritechnice wśród kilkudziesięciu innych start-up'ów wystawianych obok siebie.

Patrząc na ciągnik widać, że powstał on na bazie leciwego już LTS Systra Trac, po bankructwie firmy produkowanego także przez spółkę Doppstadt GmbH. Firma LTS działała na bazie dawnego zakładu VEB Traktorenwerk Schönebeck we wschodnich Niemczech. Dawniej produkowano tu traktory Famo, RS 01/40 Pioneer i znane w Polsce nośniki narzędzi RS09.

Trudno stwierdzić czy Tadus zamierza produkować nowe ciągniki opierając je na konstrukcji nieprodukowanych od prawie 20 lat ciągników Doppstadt i LTS. Przypomnijmy że o modelu Systra Trac mówi się, że jedyne co miał dobre to silnik Deutza - reszta była niezwykle awaryjna. Postawienie na takiego konia wydaje się dziwne, by nie powiedzieć głupie. Ale może czegoś nie wiemy.

Z polskiego punktu widzenia to bardziej ciekawostka niż wiadomość o powstaniu nowego gracza na rynku ciągników elektrycznych.