Do niecodziennej sytuacji doszło na stronie internetowej firmy Case IH. Przez pomyłkę ktoś na chwilę wrzucił zdjęcie nowej wersji ciągnika gąsienicowego Case IH Quadtrac 715. Wprawdzie było ono wielkości pinezki i wisiało tylko chwilę, ale wiecie jak jest – w internecie nic nie ginie.

W tym roku mamy prawdziwy wysyp nowych mocnych, wielkich ciągników gąsienicowych. Najpierw w lipcu nową odsłonę Xeriona zaprezentował Claas, w międzyczasie gdzieś przemknęły zdjęcia premierowego John’a Deere’a 9RX, a teraz przyszła kolej na Quadtraca 715.

O nowym Case IH najwyższej mocy pisano już sporo. Zdjęcia szpiegowskie, albo po prostu przyłapanego ciągnika podczas testów, wypływały co jakiś czas. Farmer takie zdjęcia pokazywał już w listopadzie 2021 r. Wtedy przewidywaliśmy, że ciągnik pojawi się na rynku najprawdopodobniej w 2023 r. No i jest.

Premiera w USA jeszcze w sierpniu

Oficjalna premiera ciągnika nastąpi podczas Farm Progress Show. Są to plenerowe targi w Decatur, w stanie Illinois, które w tym roku odbędą się w dniach 29 -31 sierpnia. Impreza ma już 70 lat tradycji i przyjeżdżają na nią farmerzy i specjaliści z branży nie tylko z USA i Kanady, ale z całego świata.

Europejska premiera ma nastąpić podczas listopadowych targów Agritechnica w Hanowerze.

Niewielkie Zdjęcie nowego Quadtraca 715 pojawiło się na stronie producenta z koncernu CNH Industrial w środę rano. Kilka godzin później po zdjęciu nie było już śladu.

Dziennikarze niemieckiego miesięcznika Agrar Heute spytali przedstawicieli firmy Case IH co stało się na ich stronie. Cornelia Krischak z działu PR w CNH Industrial Österreich GmbH przyznała się do błędu i potwierdziła, że oficjalne materiały promocyjne planowane są dopiero na koniec sierpnia, kiedy to nowy Quadtrac 715 ma zostać pokazany na konferencji prasowej.

Case Quadtrac 715

Nowy ciągnik ma osiągać moc maksymalną do 778 KM, poza tym poprawiono wydajność silnika, ma też posiadać wyższy moment obrotowy. Do całości dojdą pewne ulepszenia w napędzie gąsienicowym i hydraulice. Będzie też większa, lepsza i bardziej komfortowa kabina, która ma zapierać dech w piersiach.

Niezawodne w sprawach zdjęć ciągników, które jeszcze nie zostały zaprezentowane włoskie forum Tractorum.it, ma już dokładniejsze zdjęcia ciągnika.

Jak Wam się podoba nowy koń pociągowy marki Case IH?