Wydziałowi Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie udało się połączyć kultywowanie tradycji z nowymi technologiami. Określenie mechanizacja zastąpiły robotyzacja i cyfryzacja rolnictwa.

To w jakim kierunku zmierzają nauki o rolnictwie dyktuje tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze. W ostatnich latach wiele się w rolnictwie zmieniło. Przemiany te, wynikają z trwającej w rolnictwie rewolucji 4.0.

Rolnictwo 4.0 na studiach

W jaki sposób szkoły nadążają za tymi przemianami? Np. poprzez udostępnianie uczniom technologii, którymi już dysponują firmy obecne na polskim rynku. Takim nowinkom technicznym, mogli się przyjrzeć w czasie Dnia Otwartego WIP na SGGW, o którym pisaliśmy w poniższym artykule:

Jak podkreślają władze uczelni, nadążanie za tymi zmianami jest istotne. Chcą, aby studenci mogli wykorzystać potencjał i możliwości w późniejszej pracy w rolnictwie.

Ta branża stwarza wiele perspektyw. Nie jest to już to samo rolnictwo, co jeszcze kilka lat temu – wiele ciężkich monotonnych prac zastępuje automatyzacja i komputery, a część zadań przenosi się z pola do biura. Popyt na tworzenie nowych narzędzi i zrobotyzowanych maszyn w sposób naturalny będzie wynikać z potrzeb rolnictwa.

Rodzinny wydział na SGGW

Oprócz tego, że na uczelni propaguje się nauczanie o rolnictwie 4.0, Wydział Inżynierii Produkcji zyskała miano „rodzinnego". Co to oznacza i jak to się stało, opowiada prodziekan WIP, Bogdan Dróżd.