Można powiedzieć „wreszcie”! Do oferty Claasa dołącza nowa seria kombajnów Evion przeznaczona dla rodzinnych gospodarstw i mniejszych usługodawców. Takich maszyn z pewnością brakowało rolnikom. Ale to nie wszystkie nowości tej firmy.

Podczas spotkania prasowego zorganizowanego w lipcu nieopodal fabryki Claasa w Harsewinkel niemiecki producent pokazał nowości, jakie wchodzą lub wkrótce wejdą do oferty. Będą nowe traktory: duże i małe, kosiarki i kombajn. I to głównie na tej ostatniej maszynie skupimy się w niniejszym artykule. Pozostałe opiszemy dokładnie w kolejnych wydaniach miesięcznika „Farmer”, wiele informacji o nich znajdziecie również na portalu farmer.pl.

Trzy modele Claas Evion i moc od 204 do 258 KM

W ostatnim czasie – po ok. dwuletniej przerwie po wycofaniu serii Tucano i ok. trzyletniej po Avero – do oferty Claasa trafia nowa seria kombajnów: Evion. Co tu dużo pisać – w ofercie Claasa brakowało niedużych maszyn żniwnych, które byłyby szyte na miarę rodzinnych gospodarstw, np. o powierzchni ok. 100 ha, czy na potrzeby lokalnych usługodawców. I właśnie teraz to się zmienia – lukę po Avero, a właściwie bardziej po serii Tucano, mają wypełnić kombajny serii Claas Evion. W jej skład wchodzą trzy 5-klawiszowe modele i to właśnie one uzupełnią rodzinę kombajnów Claasa poniżej serii Trion i Lexion.

Trzy nowe modele oznaczono symbolami 410 (204 KM), 430 (231 KM) i 450 (258 KM). Przypomnijmy tylko, że kolejna seria kombajnów Claasa, a więc Trion z modelem 520, zaczyna się dokładnie na tym samym poziomie mocy, co kończy Evion, czyli 258 KM.

Będąc przy silniku, warto dodać, że są to jednostki 6-cylindrowe marki Cummins, czyli tej samej co we wspomnianym już Trionie. Po wielkości kombajnów i mocy widać, że Claas nie cofa się już do niegdysiejszego Avero i nie chce ponownie wchodzić w szranki z najmniejszymi kompaktami konkurencji, takimi jak: Fendt Corus 518, New Holland TC5.70 czy Sampo Comia C6 z silnikami 4-cylindrowymi o mocach na poziomie ok. 180 KM (...).