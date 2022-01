Talex podbija Amerykę

Firmę Talex znamy w Polsce z produkcji rodzimych kosiarek rotacyjnych, dyskowych, bijakowych, przetrząsaczy oraz zgrabiarek, owijarek, czy zamiatarek. Nie każdy jednak wie, że firma z Pomorza dobrze sobie radzi na rynkach eksportowych.

Marka Talex jest obecna w całej Unii Europejskiej, ale to nie wszystko, bowiem produkty firmy z Pomorza są obecne także w Stanach Zjednoczonych.

- Pierwszy kontakt z rynkiem amerykańskim nawiązaliśmy w 2014 roku. Nasze przedstawicielstwo znajduje się w rejonie Nowego Yorku. Wybór padł na te okolice ze względu na lokalizację położoną blisko portów oraz lotnisk, co znacznie ułatwia nam koordynowanie wszelkich wysyłek. Wszystkim zajmujemy się kompleksowo - od załadunku po dostawę pod dedykowany adres w USA. Jest to tzw. dostawa „door to door”. - powiedziała nam dyrektor działu sprzedaży i marketingu firmy Talex Adriana Grajczyk.

Amerykańska sieć dilerska Talexu

W tej chwili produkty firmy Talex z Borzytuchomia można kupić w kilkunastu stanach USA. Polityka sprzedaży oparta jest na budowaniu odpowiednio dobranych punktów dilerskich, które będą odpowiednio wspierać klientów na danym terenie.

Siatka dilerska składa się z lokalnych, zaufanych punktów przedstawicielskich, co ciekawe niekiedy działających ponad 70 lat na rynku.

Wyjazd do USA pozwolił polskiej firmie merytorycznie oraz praktycznie przygotować amerykańskich dilerów do nadchodzącego sezonu, fot. mat. prasowe

- Handlowców z kilku takich punktów szkoliliśmy niedawno podczas naszego grudniowego wyjazdu do USA. To był owocny wyjazd, który pozwolił nam merytorycznie oraz praktycznie przygotować zespół do nadchodzącego sezonu. Podczas szkoleń jakie organizujemy dla naszych punktów skupiamy się nie tylko na wiedzy handlowej obejmującej najważniejsze funkcje maszyny. Niezwykle ważne są dla nas również praktyczne zajęcia w formie testów wszelkich funkcji maszyn w terenie. Dlatego na naszym wyjeździe pojawili się również przedstawiciele serwisu – opowiada dalej Adriana Grajczyk.

80 kontenerów do USA

Tylko w 2021 roku z Borzytuchomia poprzez port w Gdyni, a następnie przez Antwerpię, Rotterdam lub Bremerhaven do kilku portów w USA wypłynęło ponad 80 kontenerów. Do jednego kontenera dział logistyki i załadunku potrafi wpakować około 24 szt. kosiarek.

Do USA wysyłane są głównie: kosiarki rotacyjne Eco Cut 185 i Eco Cut 165, kosiarki bijakowe Eco, przetrząsacze Tornado oraz owijarki samozaładowcze Sprinter 1500 z w pełni zautomatyzowanym systemem sterowania.

W 2021 udało się wysłać także 40 szt. owijarek samozaładowczych. Polskie produkty cieszą się sporym zainteresowaniem i są obecnie prezentowane na lokalnych targach odbywających się już od stycznia w kilku stanach.

Kosiarki Talexu jadą do Peru

To nie koniec podbojów Talexu na odległych amerykańskich kontynentach. Podczas publikacji tego artykułu kolejne kontenery z kosiarkami dopływają do Ameryki Południowej, a konkretnie do Peru.

Oczywiście oprócz egzotycznych kierunków eksportu ważnym rynkiem dla polskiej firmy pozostaje Unia Europejska. Największymi rynkami zbytu w Europie, poza Polską, są Niemcy, Austria oraz Irlandia i Wielka Brytania.

Celem na 2022 rok jest zwiększenie sprzedaży poprzez rozwój sieci punktów dilerskich i budowaniu partnerstwa z potencjalnymi klientami. Strategia ekspansji w ww. krajach jest kolejnym krokiem do zdobycia wysokiej pozycji wśród liderów w sprzedaży maszyn zielonkowych.