Tani kultywator - co oferuje rynek?

Żniwa w toku, ale jednocześnie rozpoczynają się prace polowe, w tym przede wszystkim uprawy ściernisk. Popularnym narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest kultywator. Tym razem sprawdziliśmy oferty z Giełdy Rolnej przeznaczone dla małych i średnich gospodarstw.

Rynek oferuje bardzo szeroki wybór narzędzi do uprawy ścierniska, w tym kultywatorów ścierniskowych, nazywanych też gruberami. Ceny maszyn w ostatnich miesiącach wzrosły znacząco - widać to również w narzędziach uprawowych. W dzisiejszym zestawieniu przygotowaliśmy kilka przykładów budżetowych maszyn rodzimych producentów.

Trzeba jednak zauważyć, że właściwie każdy z nich bardzo elastycznie dopasowuje się do potrzeb rolników oferując standardowe wersje w konfiguracjach np. bez regulacji hydraulicznych, z wałami strunowymi lub rurowymi, aby narzędzia były dopasowane do zasobności portfela również tych najmniejszych gospodarstw, czy warunków uprawy nie wymagających dodatkowych elementów. Każdy agregat może być też doposażony w dodatkowe elementy, które jednocześnie znacząco podnoszą jego cenę.

Przykładowe oferty kultywatorów

Przykładem kultywatora z zębami sprężystymi i redlicami typu romboidalnego może być Dzik firmy Dexwal Bis. Narzędzie o szerokości roboczej 2,6 m zostało ma 3 rzędy elementów roboczych (11 łap). Za główną sekcją roboczą znajduje się zgrzebło, a następnie wał rurowy. Tak skonfigurowany kultywator wymaga ciągnika o mocy 80-100 KM; jego masa to 870 kg. Narządzie może być też wyposażone w inne typy wałów: strunowy, packer, strunowy ząbkowany lub daszkowy. Cena - 10700 zł.

Kultywator Dzik firmy Dexwal Bis, fot. GR

Ciekawym kultywatorem może pochwalić się też firma Euro-Masz. Model Euro-Masz APSR 26 o szerokości 2,6 m został wyposażony w dwie belki, na których umieszczono 6 elementów roboczych z zabezpieczeniem typu non-stop, w którego skład wchodzą sprężyny spiralne. Takie narzędzie wymaga ciągnika min. 100 KM, a wycenione zostało na 12550 zł netto.

Euro-Masz APSR 26, fot. GR

W nieco większym budżecie - ok. 14300 zł netto, ale o szerokości 3 m, można znaleźć np. propozycję firmy Inter-Tech, dobrze znanej z produkcji wysokiej jakości ładowaczy czołowych. Dwubelkowe narzędzie przeznaczone typowo do podorywki zostało wyposażone w 7 łap z redlicami z podcinaczami skrzydełkowymi. Z tyłu znajdują się talerze niwelujące teren po przejściu zębów, a na końcu wał rurowy o średnicy 420 mm. Do współpracy z takim kultywatorem producent zaleca ciągnik o mocy od 100 do 140 KM.

Kultywator Inter-Tech 3 m, fot. GR

Świetnie wpisującym się obecne trendy przechodzenia w technologie uprawy uproszczonej jest agregat Rol-Ex Orkan. To narzędzie może być w ciężkiej wersji półzawieszanej, które wyposażono w trzy rzędy zębów z podcinaczami z zabezpieczeniami sprężynowymi, talerze zgarniające o raz wał: rurowy lub inny do wyboru. Agregaty są oferowane w wersjach zawieszanych o szerokościach roboczych: 2,6, 3 i 4 m oraz składanych hydraulicznie i z wózkiem jezdnym o szerokościach: 4 i 5 m. Ceny najmniejszych (2,6 m) zaczynają się od ok. 24400 zł netto.

Rol-Ex Orkan, fot. GR

3-metrowy kultywator w cenie już od 11200 zł oferuje Awemak. Narzędzie ważące 980 kg zostało wyposażone w dwie belki z 7 łapami z podcinaczami, talerze zgarniające oraz w standardzie wał rurowy o średnicy 420 mm.

Kultywator Awemak, fot. GR

Więcej narzędzi uprawowych znajdziesz na Gieldarolna.pl