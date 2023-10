Agro Show to nie tylko rolnictwo 4.0, drony i najnowocześniejsze ciągniki o wielkiej mocy. Wśród wielu firm można znaleźć oferty dla mniejszych gospodarstw, które dysponują wysłużonymi Ursusami i Zetorami. Produkty dla tego rodzaju farmerów produkuje firma AgroSped z Solca Zdroju.

O firmie z województwa Świętokrzyskiego już kiedyś wspominaliśmy. W skrócie można napisać, że Agrosped to nie tylko producent prostych narzędzi, ale także dystrybutor ładowaczy czołowych, rozsiewaczy, opryskiwaczy, łuparek, przetrząsaczy i innych maszyn, które potrzebują rolnicy. Z produktów, które wychodzą z własnego zakładu można wyróżnić łyżki do ładowaczy, krokodyle do obornika, pługi odśnieżne i inne tego rodzaju sprzęty.

Agrosped działa na polskim rynku od ponad 20 lat i jest to cały czas firma rodzinna. W porównaniu do innych polskich producentów Agrosped to przedsiębiorstwo nieduże, ale mimo to udaje się sprzedać kilkaset własnych urządzeń rocznie, co jest wynikiem całkiem niezłym.

Przedni TUZ do Zetora i Ursusa

Świętokrzyska firma na Agro Show przyjechała z nowym produktem w portfolio: TUZ-em do Ursusów C-360, C-330, 2512, MF 255 oraz Zetorów 7245, 5245, 6245.

Głównym atutem produktu jest jego doskonała cena wynosząca 2,8 tys. zł netto oraz dostępność praktycznie od ręki (gdy zabraknie towaru – w ciągu tygodnia schodzą następne gotowe sztuki). Gdy klient kupi TUZ-a razem z pługiem w Agrospedzie, całość transakcji wyjdzie ok. 4,5 tys. zł (dotyczy produktów dedykowanych do Ursusa).

- Produkt jest nowy, w naszej ofercie zaledwie od dwóch tygodni. W tym czasie sprzedaliśmy już 25 sztuk tych TUZ-ów. Klienci są nie tylko z woj. świętokrzyskiego. Dużo rolników znajduje nas przez internet, czasem z bardzo dalekich zakątków kraju – mówi właściciel firmy Agrosped, Ryszard Szybka

Produkujemy dla niewielkich gospodarstw

Powód produkcji TUZ-ów do takich pojazdów jest bardzo prosty. W powiecie buskim, gdzie znajduje się siedziba firmy, ale także w całym regionie, niewielkie i wiekowe ciągniki Ursusa i Zetora to podstawa w gospodarstwach rolnych.

Oczywiście produkty Agrosped są dostępne także poza siedzibą firmy w Wełninie koło Solca Zdroju. Urządzenia są sprzedawane poprzez inne przedsiębiorstwa współpracujące z Agrospedem.

Tani TUZ do Ursusa i Zetora, fot. K.Pawłowski

TUZ Agrospedu przeznaczony dla Ursusów i Zetorów jest całkiem niezły jakościowo. Jak powiedział właściciel firmy „staramy się robić tanio, ale dobrze”. TUZ jest w tej chwili w trakcie certyfikacji. Pewnym wyznacznikiem dobrej jakości innych produktów Agrospedu jest wysyłka ich do takich krajów jak Niemcy, Czechy, Słowacja czy Rumunia oraz praktycznie brak reklamacji.

TUZ według zaleceń producenta podnosi i może jeździć z ciężarem 400 kg, choć producent mówi, że szczytowo i chwilowo powinien bez problemu poradzić sobie także z ciężarami ok. 700-800 kg.