Przeglądając ogłoszenia w Polsce można natknąć się na mało znaną szerzej firmę Agram. Kosiarki, zgrabiarki, siewniki, brony i inne maszyny - wszystkie ładne, czerwone i dosyć tanie. Skąd się wzięły w Polsce, kto je produkuje i czy warto je kupić?

Z takim pytaniem zadzwonił do nas pewien znajomy rolnik, który zainteresował się maszyną nieznanej mu marki. W ogłoszeniach nie brakuje sprzętu koloru czerwonego oznaczonego żółtym logo marki Agram. Zgrabiarka dwuwirnikowa o szerokości 6 metrów z 2010 r. za 17 tys. zł, siewnik Tanit 300 o szerokości 3 metrów z 2004 r. za ponad 14 tys. zł, brona aktywna 3-metrowa z 2000 r. za prawie 13 tys. zł – wszystkie zostały sprowadzone z Zachodu i są w tej chwili oferowane na polskim rynku. Oczywiście ofert jest więcej i można je znaleźć na prawie każdym portalu z ogłoszeniami.

Agram lider sprzedaży bezpośredniej we Francji

Firma Agram działa na rynku francuskim od ponad 65 lat (od 1956 r.) i jest specjalistą w sprzedaży bezpośredniej, czyli towar rolnik zamawia bezpośrednio w firmie Agram, bez pośredników, internetowo lub telefonicznie. Oczywiście nie jest to jedyna forma sprzedaży, bowiem istnieje ponad 20 punktów dystrybucyjnych we Francji (oraz 3 w Belgii), gdzie na miejscu można dotknąć maszyn i porozmawiać ze specjalistami z firmy. Wszystkie punkty działają pod szyldem Agram i nie są to niezależni dystrybutorzy.

Agram projektuje maszyny i często zleca ich wykonanie u innych producentów, ale ma także dwa zakłady produkcyjne. Oprócz tego francuska firma zajmuje się dystrybucją maszyn i części do nich, dlatego czasem na rynku polskim występują np. kosiarki marki Kuhn z logo Agram. Maszyna tego rodzaju to nic innego jak produkt znanej firmy sprzedany jedynie poprzez sieć Agram.

Oferta Agramu jest naprawdę szeroka

W ofercie marki Agram znajduje się mnóstwo maszyn: siewniki, brony, agregaty, rozsiewacze, zbiorniki, kosiarki, zgrabiarki, przetrząsarki, przednie ładowacze, łapy do bel, przyczepy. Właściwie wszystko co wpadnie wam do głów, a może przydać się w gospodarstwie.

Oprócz tego poprzez internet można zamówić także części do maszyn, kombajnów i ciągników (w tym do Zetorów, a co za tym idzie w wyszukiwarce znajdą się także akcesoria do Ursusów serii ciężkiej).

Czy warto kupić sprzęt z logo Agram

Maszyny z logo firmy Agram należą do najprostszych oraz najtańszych na rynku francuskim i zapewne stąd bierze się ich popularność. Agram sprzedaje dużo i wiele z tych maszyn trafia potem jako używane na rynek polski.

W związku z tym, że francuska firma często zleca wykonanie maszyn podwykonawcom trudno nam jednoznacznie powiedzieć czy są to produkty jakościowe. Jedne są lepsze, inne nieco gorsze. Na przykład prasy zwijające dla Agramu produkuje włoska firma Mascar, ale najprostsze kultywatory, brony, włóki i agregaty pochodzą z własnego zakładu.

Na pewno tanie kultywatory, siewniki, agregaty czy brony nie należą do sprzętów idealnych. We Francji są cenione za łatwą obsługę i niską cenę zakupu, a ganione za jakość wykonania, schodzącą farbę i nierzadko występującą korozję (np. w siewnikach i rozsiewaczach).

Zapewne wiele polskich firm jest na tym samym lub lepszym poziomie, przy tej samej lub niższej cenie zakupu. Przy szukaniu maszyn nie zawsze należy omijać polskie urządzenia faworyzując zagraniczne, bowiem nie wszystko co zachodnie to produkty jakościowe.

Zanim kupimy dane urządzenie z logo Agramu należy spojrzeć na tabliczkę znamionową i spróbować ustalić prawdziwego producenta maszyny. Jeśli chodzi o części do sprzętu Agram to sporo na pewno można kupić poprzez sklep internetowy producenta we Francji. Niestety sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona tylko na terenie Francji, Belgii i Szwajcarii.

W przypadku maszyn niewyprodukowanych specjalnie dla Agramu lub nie przez macierzyste zakłady należy przed zakupem sprawdzić jak wygląda sprawa części zamiennych na polskim rynku, bo być może ten sam sprzęt występuje u nas pod inną marką.

Na pewno nie należy się bać produktów markowych takich firm jak np. Kuhn z logo Agram, gdyż jest to normalna maszyna sprzedana przez sieć Agramu.