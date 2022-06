Emmarol sprzedaje rocznie ok. 100 przystawek na polski rynek. fot AdK

Znajdująca się pod Słupskiem, rodzinna firma Emmarol jako jedyna w Polsce produkuje przystawki do kukurydzy. Jak dotąd współpracowała głównie z dużymi koncernami m.in. z Francji, Danii, Holandii czy Austrii. Proponując rolnikom solidny sprzęt, chce aby był tańszy nawet o 30 proc. od tego dostępnego na rynku.

Firma zajmuje się również produkcją innych maszyn na zlecenie klientów na podstawie ich wizji konstrukcyjnych i dostarczonych rysunków. Posiadanie takich możliwości może być powodem, dla którego producent z tak dużą elastycznością wdraża nowości pojawiające się na rynku.

Przenosi je bowiem do produkcji swoich przystawek do kukurydzy, które mogą być adaptowane z kombajnami zarówno amerykańskimi jak i europejskimi bez względu na to czy są świeżo wyprodukowane, czy liczą 30 lat.

Przystawka do kukurydzy ziarnowej

Przystawka Emmarol produkowana jest w wersji z 8,6,5,4 rzędami. Mocowanie może być dostosowane pod dowolny kombajn fot. AdK

Przystawka zamówiona przez gospodarza, którą widzimy na zdjęciu, to model EMH 6 Z907. Posiada 6 rzędów z rozstawem wynoszącym 75 cm. Konstrukcja jest dość ciężka – przy szerokości 486 cm i długości 320, waży dokładnie 2620 kg. Zapotrzebowanie na moc wynosi 150-180 KM.

Przystawka jest wyposażona w docinacz 3-nożowy. Na zdjęciu widoczne są również noże wciągające z kątownikami. fot. AdK

Heder wyposażony jest w hydrauliczny system składania. Hydraulicznie są również regulowane ostrza zrywające. Oprócz tego wyposażono go w centralny układ smarowania łańcuchów.

Maszyny są produkowane w wersji z ramą sztywną lub składaną hydraulicznie. Ta wersja przystawki doposażona jest dodatkowo w łamacze łodyg. fot. AdK

Przystawka Emmarol będzie pracować z kombajnem New Holland CX6080, o którym pisaliśmy w artykule:

Pan Tomasz zainwestował w przystawkę do własnego kombajnu, w momencie gdy zdecydował się na wprowadzenie uprawy kukurydzy do swojego gospodarstwa. W tym roku plon będzie zbierany z 32 ha. Przy zakupie decydujący był budżet, jaki rolnik chciał przeznaczyć na heder. Ale i nie tylko - okazuje się, że bardzo ważna była wizja tego, jak sprzęt będzie wyglądał za parę lat.

Firma Emmarol powstała w 2004 r. Jej przedstawiciele mówią, że tworzą maszyny z nowoczesną konstrukcją oraz wysoką jakością wykonania. fot. AdK

− Kukurydza jest dla nas uprawą zupełnie nową, więc przed przystosowaniem parku maszynowego do jej zbioru na ziarno zasięgnąłem opinii u praktyków, doświadczanych w jej uprawie. Jeden z rolników zdecydował się na używaną, kilkuletnią przystawkę zachodniej firmy, którą - po negocjacjach - udało się zakupić za prawie 90 tys. zł. Już w momencie jej nabycia musiał zainwestować w wymianę przekładni, która kosztowała go 7 tys. zł - a to był dopiero początek − mówi Pan Tomasz.

Jak dodaje rolnik, nie był to odosobniony przypadek, dlatego postanowił poszukać alternatywy i w ten sposób natrafił na firmę Emmarol.

- Zdecydowałem się dołożyć i zakupić całkowicie nową fabrycznie przystawkę, na którą producent udzielił 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejny rok − zaznacza gospodarz.

Szczelina w przystawce jest regulowana. AdK

Ile kosztuje przystawka do kukurydzy

W grudniu 2021 r. za standardową przystawkę do kukurydzy Emmarol należało zapłacić 130 tys. zł netto. Obecnie przystawki, jak większość sprzętu rolniczego, zdrożały i należy zapłacić za nie ok. 20 proc. więcej.

Sprzęt firmy Emmarol pojawił się w gospodarstwie pana Tomasza po 6 miesiącach od zamówienia. Jak dowiedzieliśmy się u producenta, obecny czas oczekiwania wynosi rok.