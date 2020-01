Tankuj do pełna, szczególnie zimą

Tankowanie do pełna to nie tylko kwestia komfortu i dłuższej pracy bez konieczności spoglądania na wskazówkę poziomu paliwa, lecz także jeden z czynników wpływający na utrzymanie silnika w dobrej kondycji.

Wielu właścicieli pojazdów lubuje się w jeździe na tzw. rezerwie. Okazuje się, że takie postępowanie jest niebezpiecznie nie tylko z powodu możliwości zatrzymania ciągnika w najmniej spodziewanym momencie, lecz także potencjalnego uszkodzenia elementów silnika.

Unikać rezerwy

Co do zasady, długotrwała jazda na rezerwie może doprowadzić do zatarcia pompy nie tylko w sezonie zimowym. Dzieje się tak dlatego, że w sytuacji niskiego poziomu paliwa w zbiorniku, pompa może zassać nieczystości znajdujące się na dnie baku, a wówczas jedynie krok dzieli nas od poważniejszej awarii zarówno pompy, jak i wtryskiwaczy.

Dodatkowo, mniejsza ilość paliwa automatycznie oznacza wyższą jego temperaturę. W miesiącach letnich zbyt wysoka temperatura paliwa może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do ograniczenia mocy silnika i pogorszenia parametrów jego pracy.

Woda w baku

Mniejsza ilość paliwa w zbiorniku, to większa przestrzeń na powietrze, które zaczyna się skraplać i osadzać na jego ściankach. Sytuacja ta nasila się zimą, gdzie między temperaturą w baku a temperaturą na zewnątrz panują duże rozbieżności. Skroplona para wodna to po pierwsze czynnik doprowadzający do korozji metalowego baku – a taki znajdziemy najczęściej w starszych ciągnikach i kombajnach – jak również innych metalowych elementów znajdujących się w zbiorniku.

Pamiętajmy, że śladowe ilości wody w baku nie będą miały niekorzystnego wpływu na pracę całego silnika. Jednak w sytuacji, gdy paliwa jest bardzo mało, proporcje te wyglądają zupełnie inaczej. W efekcie zgromadzona woda może zamarznąć, całkowicie przy tym unieruchamiając maszynę.