Tańszy ciągnik? Może warto kupić popokazowy

Niezbyt często, ale jednak zdarza się możliwość kupienia maszyny demonstracyjnej w niższej cenie niż nowa. O ile taniej można kupić np. ciągnik i czy warto?

Praktycznie każdy dealer handlujący maszynami renomowanych producentów, ma w swoim parku maszyny demonstracyjne, czy inaczej nazywane pokazowymi lub demo. Jak już wskazuje na to sama nazwa, służą one do zaprezentowania potencjalnym klientom co potrafią, jakie funkcje oferują i jak one działają.

Na organizowanych przez dealerów pokazach (obecnie najczęściej indywidualnych lub w kilkuosobowych grupach), rolnicy mogą też sprawdzić np. jak dany ciągnik funkcjonuje z konkretną maszyną z gospodarstwa lub czy zapewnia wymagany komfort. Później popokazowe maszyny są sprzedawane - z rabatami różnej wielkości.

Topowe wyposażenie

Czym się różni maszyna demonstracyjna od takiej standardowej? Technicznie - zasadniczo niczym, oprócz tego, że jest to zazwyczaj sprzęt bardzo dobrze wyposażony, aby po prostu pokazać jak najwięcej potencjalnych możliwości.

Różnica jest w cenie - w zależności od producenta maszyny i jej rodzaju, dealerzy mają możliwość zamówienia u producenta lub dystrybutora pojedynczych sztuk demonstracyjnych, za które płacą mniej, ale jest to obarczone różnymi, ściśle określonymi warunkami, np. musi przepracować jako sprzęt demonstracyjny określoną liczbę godzin, odbyć daną ilość pokazów i ma najczęściej określone ramy czasowe, w których nie może być sprzedana (np. do 6 miesięcy lub roku).

- Zawsze w roku mamy program Demo i dealerzy mogą zamawiać takie ciągniki. Zazwyczaj są to ciągniki które wchodzą jako nowości i zawsze są to lepiej wyposażone maszyny, gdzie promujemy jakieś elementy wyposażenia czy opcje. I np. ostatnio mieliśmy serię T5 Dynamic Command i dealerzy mają ciągniki najmocniejsze z tej serii T5.140 w wersji BluePower, a więc topowej. Były też ciągniki T5 AutoCommand - mówi Kamil Deląg z New Holland Polska.

New Holland T5.140 AC w wersji BluePower podczas pokazów w firmie Agros Wrońscy, fot.kh

Zrozumiałym jest to, że sprzedawcy muszą nabyć taki sprzęt taniej, bo sprzęt jest wykorzystywany w pokazach, więc generuje się już jakieś zużycie, jest też w tym czasie narażony na drobne uszkodzenia wynikające z użytkowania itp., więc raczej chętnych na zakup w cenie "nówki sztuki nieśmiganej" trudno jest znaleźć. Stąd też i kupujący mogą liczyć na rabaty przy zakupie takiego ciągnika. Jakiego rzędu?

Rabaty i gwarancja

Z przeprowadzonych rozmów z dealerami wynika, że w przypadku ciągników jest to zazwyczaj 5-8 proc., choć bywają i większe rabaty.

Jakie są ryzyka w przypadku zakupu ciągnika "demo"? Oprócz tego że mogą one nosić zazwyczaj małe lub nawet niewidoczne ślady użytkowania - praktycznie żadne. Maszyna jest sprzedawana na gwarancji. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na jaki okres i od jakiej daty jest ona liczona. Każdy producent czy dystrybutor ma tutaj swoją politykę

- Klient nie ponosi absolutnie żadnego ryzyka, bo maszyny demo John Deere'a mają o rok dłuższą gwarancję, czyli po pokazach rolnik kupujący maszynę dostaje ją z gwarancją liczoną od dnia zakupu - wyjaśnia Grzegorz Drężek, dyrektor handlowy w firmie Fricke Maszyny Rolnicze.

Jednocześnie dodaje, że do tych maszyn - podobnie jak do nowych - można dokupić dodatkową gwarancję Power Guard oraz jest możliwość skorzystania z finansowania fabrycznego. Rabaty są uzależnione od różnych warunków, ale bywają rzędu nawet 10 proc. w porównaniu do nowych maszyn. Taki sprzęt często ma nie więcej niż rok i przebieg nie wyższy jak 250 h.

- Wydając taką maszynę robimy jej przegląd zerowy, całą sprawdzamy. Także klient nie dość że uzyskuje lepszą cenę zakupu to np. pierwszy przegląd ma już za sobą - można powiedzieć gratis - dodaje Drężek.

- Jeśli chodzi o ciągniki, kombajny czy inne maszyny Claasa, okres gwarancji zaczyna biec od jej uruchomienia w polu lub uruchomienia w polu, a więc już wtedy gdy wyjeżdża na pokazy, tak aby w razie awarii można było skorzystać z gwarancji. Często jednak istnieje możliwość wykupienia przedłużenia gwarancji i rolnicy też z tego korzystają - padła odpowiedź z firmy Agrimasz z Fiszewa w woj. warmińsko-mazurskim, która jest dystrybutorem m.in. maszyn marki Claas.

- Jeśli chodzi o rabaty to zależą one od wielu czynników, ale zazwyczaj jest to 5-8 proc. Przy droższych maszynach wychodzą więc konkretne kwoty. Chętnych na taki sprzęt nie brakuje - dodano.

- Mamy nie tylko ciągniki pokazowe, ale też kombajny, prasy czy inne maszyny zielonkowe. Jest to sprzęt zazwyczaj bardzo bogato wyposażony, w zasadzie ma on niemal wszystko co może mieć. To nie jest sprzęt na którym mamy zarobić, ale taki na którym możemy pokazać klientom jakie mogą być opcje i jak działają - uzupełnia Emil Kaźmierczak z Claas Polska.

Czy zatem warto...?

Sprzęt popokazowy z pewnością wart jest zainteresowania. Można liczyć nieraz na spore rabaty (oczywiście warto jeszcze negocjować) i zazwyczaj jest to sprzęt bogato wyposażony i na gwarancji, pozbawiony ewentualnych wad "wieku niemowlęcego".

Jakie są zatem minusy? Cóż, z pewnością np. ciągnika "demo" nie kupią Ci, którzy chcą nabyć sprzęt z dofinansowanie PROW, bowiem będzie on zarejestrowany i ubezpieczony. A to w świetle przepisów programu uznawane jest jako maszyna używana. Ponadto nie zawsze jest tak łatwo kupić taką maszynę. Zazwyczaj chętnych nie brakuje.

Sprawdź ofertę ciągników nowych i używanych na Gieldarolna.pl