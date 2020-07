Targi Agro Show 2020 odwołane

Zarząd PIGMiUR podjął decyzję o odwołaniu wystawy Agro Show 2020, która miała odbyć się w terminie 17-20 września w Bednarach.

Decyzja taka została podjęta przez organizatora ze względu na pandemię. Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych poinformował, że ze względu na dbałość o zdrowie wystawców i zwiedzających w dobie pandemii COVID 19 wystawa rolnicza Agro Show 2020, która miała odbyć się w terminie 17-20 września w Bednarach, została odwołana.

Sytuacja związana z COVID 19 i koronawirusem jest ciągle niepewna i przewidywana jest jesienna druga fala choroby. A to może doprowadzić również do wprowadzenia obostrzeń, w tym tzw. lock down'u. Karolina Matuszewka, rzecznik prasowy PIGMiUR mówi, że Izba chce uniknąć takiej sytuacji, że np. na tydzień czy dwa przed wystawą zostaną wprowadzone tego typu blokady, co będzie dużą stratą dla wszystkich: wystawców, organizatorów i zwiedzających.

Decyzja została podjęta przez Zarząd Izby po konsultacjach z członkami Izby i przeprowadzonej ankiecie w dużej grupie potencjalnych wystawców.

Na razie nie są planowane żadne zmiany odnośnie imprez na przyszły rok - Mazurskiego Agro Show i Zielonego Agro Show. Wiadomo już, że np. przyszłoroczny, wiosenny salon samochodowy w Genewie będzie odwołany, dlatego też można i w przypadku innych, dużych imprez spodziewać się podobnego scenariusza.

Cóż, sytuacja z COVID 19 zmienia się dynamicznie, a duże imprezy takie jak ogólnopolskie czy międzynarodowe wystawy jak Agro Show, muszą być planowane z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.