Nie były to może rekordowe targi pod względem frekwencji czy liczby zaprezentowanych nowości, ale na pewno udane. W podsumowaniu targów organizatorzy mówią o niemal 81 tys. gości.

Tegoroczna wystawa odbyła się w dniach 22-24.09.2023 r. Kto nie był na imprezie, cały czas może obejrzeć, przeczytać nasze relacje w specjalnie utworzonym serwisie.

Dobra frekwencja

Na prawie 130 tysiącach metrów kwadratowych swoje stanowiska zaprezentowało w tym roku 694 wystawców. Wystawę w ciągu trzech dni odwiedziło blisko 81 tysięcy osób.

Nie były to więc pod względem frekwencji rekordowe targi, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację w rolnictwie można śmiało powiedzieć, że i tak zainteresowanie było duże. Na mniejszą liczbę odwiedzających mogło mieć też wprowadzenie dwa lata temu biletów i niewielka podwyżka ich cen w tym roku. Na pewno kto był konkretnie zainteresowany ofertą rolniczą nie miał problemu z wydaniem 20-25 zł, a kto miał przyjść tylko na przysłowiowe niedzielne lody czy "tylko popatrzeć" - prawdopodobnie nie wchodził już na teren targów.

Agro Show 2023, fot.kh

"Dla nas jako organizatora był to wymagający weekend poprzedzony wytężonym czasem pracy nad przygotowaniem wszystkiego co mogli Państwo obserwować na tegorocznym Agro Show. Za cel postawiliśmy sobie rozwijanie naszej oferty i podnoszenie atrakcyjności każdej edycji targów. Staramy się z roku na rok proponować więcej, prezentując nowe rozwiązania, pomysły i atrakcje, z których jak widzieliśmy w tym roku Państwo chętnie korzystają", czytamy w komunikacie PIGMiUR.

Konkursy: najlepsi mechanicy pojadą na WorldSkills

W tym roku podczas wystawy odbyły się dwa finały konkursów organizowanych przez Izbę. W piątek rywalizowali uczniowie i konkursie Młody Mechanik na Medal. Po raz pierwszy w finale do wykonania były zadania praktyczne na maszynach.

Finał był równocześnie rywalizacją o udział w przyszłorocznym konkursie WorldSkills we Francji. Zwycięzcą został Jakub Netter z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance i to on reprezentować będzie naszą branżę we Francji.

W sobotę w konkursie Mechanik na Medal rywalizowali mechanicy maszyn rolniczych, a zwycięzcą został Karol Ostrowski z firmy Agrotechnik.

Organizatorzy Agro Show dziękują wszystkim za uczestnictwo i zapraszają za rok, na 25. jubileuszową edycję targów.