Targi Agrotech 2020 oficjalnie odwołane!

Jeszcze kilka tygodni temu organizatorzy targów Agrotech 2020 w Kielcach zapewniali iż zaplanowane na listopad wydarzenie odbędzie się. Dzisiaj z samego rana otrzymaliśmy jednak oficjalną informację o przeniesieniu imprezy na przyszły rok.

Jak podkreślają organizatorzy, wprowadzone niedawno obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa skutecznie unieruchamiają całą branżę wydarzeń targowych.

Planowane na 6-8 listopada 2020 targi zostały oficjalnie przeniesione na przyszły rok, a dokładniej na weekend od 12 do 14 marca 2021. Pozostaje już mieć tylko nadzieję, iż trwająca epidemia do tego czasu wygaśnie, a my znów będziemy mogli brać udział w wydarzeniach targowych.

