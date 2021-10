Targi Agrotech 2021 w Kielcach już w przyszły weekend

Po dopiero co zakończonych targach Agro Show w Bednarach, tym razem czas na Agrotech 2021 w Kielcach. Wystawa odbędzie się w dniach 8-10 października, ale będzie znacznie mniejsza od ostatnio zorganizowanej edycji.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po dwukrotnym przekładaniu terminu targów w związku z epidemią koronawirusa, Agrotech wreszcie dojdzie do skutku. Impreza odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 r.

Agrotech 2021 Kielce

Targi Agrotech, to największa rolnicza impreza wystawowa w południowej części kraju. Na tle konkurencji wyróżniają się tym, że jej przeważająca większość odbywa się w halach targowych, przez co nie jest zależna od warunków pogodowych.

Przywykliśmy do tego, iż targi w Kielcach odbywały się w terminie wiosennym, jednak sytuacja związana z koronawirusem wymusiła na organizatorach pewne zmiany. Dlatego też tegoroczna edycja odbędzie się w weekend od 8 do 10 października. Jak zapewniają organizatorzy, na zwiedzających czekać będzie wiele nowości w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych.

Targi będą, choć sporo mniejsze

Na ten moment swoją obecność na targach potwierdziło ponad 200 wystawców. W stosunku do rekordowego pod względem liczy wystawców roku 2019. nadchodząca edycja będzie zdecydowanie mniejsza, gdyż niespełna dwa lata temu wystawców było ponad 750.

- Wiele firm, które zadeklarowały swój udział w targach w marcu 2020 r. podtrzymało swoją decyzję, przenosząc swoje stoiska na październikową edycję. W związku z luzowaniem obostrzeń i zielonym światłem dla branży targowej, działamy na pełnych obrotach, szykując oferty dla wystawców i plany dla zwiedzających – podkreśla Kamil Perz, dyrektor Wydziału Targów kieleckiego ośrodka.

Ostatnia zorganizowana wystawa Agrotech na 66 tys. metrów kwadratowych zgromadziła aż 75 tys. odwiedzających. Ilu rolników odwiedzi tegoroczną, nieco okrojoną wystawę? Tego dowiemy się już wkrótce.

Organizatorzy zapewniają, iż targi Agrotech w pełnej krasie odbędą się na wiosnę przyszłego roku.

Na targach Agrotech naturalnie nie zabraknie ekipy Farmera, dlatego jeśli nie możecie odwiedzić wystawy osobiście, to zapraszamy do śledzenie naszego portalu, gdzie będziemy relacjonować to wydarzenie.