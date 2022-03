Targi Agrotech 2022: jakich producentów zobaczymy?

Największa impreza targowa organizowana pod dachem odbędzie się w Kielcach w dniach 18-20 marca. Jacy producenci potwierdzili swoją obecność w imprezie?

Targi Agrotech 2022 to już 27. edycja tego wydarzenia. Na ten moment na liście wystawców znajduje się ponad 450 firm, które zajmą łącznie 9 hal targowych o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2.

Targi Agrotech 2022 w Kielcach

W czasach pandemicznych aktywność targowa była niemal całkowicie wstrzymana, dlatego tym bardziej cieszy, że tak duża impreza jak Agrotech odbędzie się bez przeszkód, a tysiące rolników będą mogli na żywo przyjrzeć się największym nowościom oferowanym przez krajowych i światowych producentów.

Wśród polskich producentów maszyn rolniczych warto wspomnieć, że swoje stoiska przygotowały takie firmy jak: Agro-Masz, Akpil, Batyra, Bin, Bomet, Bury, Dziekan, Expom, Krukowiak, Landstal, MCMS Warka, Metal Fach, Pomot Chojna, Pronar, SaMASZ, Sipma, czy chociażby Talex.

Jeśli zaś chodzi o zagraniczne marki, to na targach znajdziemy m.in. maszyny CNH, Fendt, Hardi, John Deere, Kuhn, Kockerling, Lovol, Manitou, Maschio-Gaspardo, Massey Ferguson, McCormick, McHale, Merlo, New Holland, Pedrotti, Pottinger, Same Deutz-Fahr, SIP, Sky Agriculture, Sulky, Tym oraz Zetor.

Oprócz tego wiele maszyn i sprzętu rolniczego będzie wystawiane na stoiskach dealerów.

Agrotech to nie tylko maszyny rolnicze, gdyż swoją obecność potwierdziły też liczne firmy z branży nawozowej, doradczej i choćby medialnej.

Na targach znajdziecie też stoisko Farmera, na które już teraz serdecznie Was zapraszamy. Wśród atrakcji, jakie przygotowaliśmy będą m.in.: koło fortuny oraz quiz wiedzy rolniczej – do wygrania liczne nagrody. Ponadto będziecie mieli okazję do napicia się kawy z Farmerem, czy podyskutowania z naszymi dziennikarzami. Zapraszamy gorąco!

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w piątek od godziny 10 do 16 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9-16.