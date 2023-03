28. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech rozpoczną się w piątek 17.03, czyli jutro i potrwają do 19.03. Wystawcy zajmą w sumie 10 hal i teren zewnętrzny Targów Kielce.

Na wystawie naturalnie nie zabraknie najważniejszych światowych, jak i krajowych producentów maszyn, środków ochrony roślin, nasion, czy chociażby pasz. To miejsce, gdzie musi pojawić się każdy entuzjasta rolnictwa. Będziemy tam oczywiście również i my.

Targi Agrotech zaskakują rozmachem

Agrotech to największa halowa wystawa targowa w kraju spośród wszystkich branż gospodarki i jedna z najbardziej liczących się w Europie. Wystawcy prezentują tam szeroką ofertę dla gospodarstw rolnych – od ciągników, przez kombajny i maszyny, urządzenia do obsługi, systemy zarządzania, nawigacje, po nawozy, środki ochrony, materiał siewny, pasze, środki dezynfekcyjne i wszelkie akcesoria.

Zajmą one miejsca w siedmiu halach Targów Kielce o powierzchni 36 tysięcy metrów kwadratowych oraz w trzech halach tymczasowych o powierzchni 12,5 tysiąca metrów kwadratowych. Maszyny, zwłaszcza te największe, zostaną ustawione też na terenie zewnętrznym. Tu będą prowadzone także pokazy pracy „na żywo” urządzeń przygotowanych w ramach targów gospodarki leśnej Las-Expo, które od 22 lat towarzyszą wystawie branży agro.

Najwięksi branżowi producenci

Chcąc wymienić wszystkich wystawców, którzy pojawią się na nadchodzącej edycji targów Agrotech w Kielcach zdecydowanie zabrakłoby nam miejsca. Warto więc wspomnieć chociażby o takich światowych producentach jak np. Case IH, Claas, New Holland, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, Valtra, Zetor, Deutz-Fahr, JCB, Maschio Gaspardo, Horsch, Kuhn, Joskin, McHale oraz Pöttinger.

Jeśli chodzi o krajowych producentów, to również pojawi się bardzo solidna ich reprezentacja. Swoje stoiska na targach będą miały takie firmy jak np. Agro-Masz, Landstal, Krukowiak, Bury, Samasz, Mandam, czy chociażby Dziekan.

Na targach odbędzie się także kilka ważnych premier w zakresie maszyn rolniczych, o czym pisaliśmy niedawno.

Nie tylko maszyny

Błysk najnowszej technologii wzbogacą oferty nawozów, środków ochrony roślin, biostymulatorów – wiele z firm już zmienia asortyment uwzględniając Europejski Zielony Ład. Wiedzę o produktach przekażą specjaliści z firm TimacAgro, Syngenta, Yara, AgroSorb, Invex Remedies, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, Polcalc, Solmag Agro oraz Siarkopol.

ProBiotics Polska zapewni wybór mikroorganizmów do zadań specjalnych. Danko Hodowla Roślin, Plantico, Centrala Nasienna z Kielc zaproponują odmiany nasion i różnorodny materiał siewny. Piast z kolei przywiezie pasze dla każdej hodowli. Tą bogatą ofertą – od nawozów po nasiona, zostanie wypełniona cała hala tymczasowa H.

Farmer na targach Agrotech 2023

Na tak ważnym wydarzeniu nie może także zabraknąć naszej redakcji. W tym roku zorganizowaliśmy dla Was dwa stoiska: główne w hali E na miejscu E-16 oraz mniejsze w hali H na miejscu H-51.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in. koło fortuny z ciekawymi nagrodami do wygrania. Każdego z Was zapraszamy także na kawę z Farmerem, a w trakcie będziecie mieli okazję wymienić z nami swoje rolnicze doświadczenia oraz porozmawiać z Mariuszem Zdanowskim, twórcą popularnego projektu Zduntrac.

Spotkanie z Mariuszem będzie zorganizowane w niedzielę 19 marca o godzinie 11:00 na naszym stoisku (hala E, stoisko nr 16)

Targi Agrotech 2023 w Kielcach wystartują w najbliższy piątek o godzinie 10 i potrwają do 16:00. Z kolei w sobotę i w niedzielę tereny wystawiennicze będą otwarte dla zwiedzających w godzinach od 9 do 16.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zakupić bilet wstępu - ulgowy został wyceniony na 10 zł, a normalny na 15 zł.