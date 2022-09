Targi EIMA 2022 platformą współpracy włosko-polskiej

Jedna z włoskich marek obecnych na targach Agro Show - Landini, fot. K.Pawłowski

Wystawa EIMA to jedne z dwóch największych imprez targowych na świecie. W Bolonii pojawiają się znaczące światowe firmy oraz wszystkie włoskie przedsiębiorstwa. Na deser poznajemy laureata konkursu Tractor of the year.

Podczas Agro Show 2022 mieliśmy okazję zapoznać się z informacjami na temat bolońskich targów EIMA 2022, które organizowane są co dwa lata, w lata parzyste (w latach nieparzystych, w tym samym terminie, organizowane są targi Agritechnica w Hanowerze). Bolońską wystawę w zeszłym roku odwiedziło ponad 270 tys. zwiedzających. W tym roku na początku listopada odbędzie się 45-ta edycja imprezy. Na 115 tys. metrach kwadratowych w halach i 5 tys. poza nimi zobaczymy ponad 1 300 wystawców, którzy zaprezentują maszyny w 14 kategoriach tematycznych. Czytaj więcej Pierwszy dzień Agro Show 2022 za nami (galeria) Podczas targów rozdawane będą specjalne kokardy EIMA (żółte i czerwone) dla produktów najbardziej innowacyjnych. Na imprezie poznamy także laureata konkursu Tractor of the year. Współpraca między Polską i Włochami kwitnie Wymiana handlowa między Italią, a Polską ma spore tradycje. Wystarczy wymienić przemysł motoryzacyjny i historię Polskiego Fiata. W tej chwili skala polsko-włoskiej wymiany handlowej wykazuje tendencję wzrostową. Polska jest obecnie siódmym rynkiem docelowym maszyn rolniczych „made in Italy”, a wystawa EIMA 2022 stwarza znakomitą okazję do umocnienia obustronnie korzystnego partnerstwa. W konferencji wzięli udział dyrektor biura Agencji ICE w Warszawie Paolo Lemma, prezes FederUnacoma Alessandro Malavolti oraz wicedyrektor generalny federacji Fabio Ricci. Mimo odnotowywanego w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku pewnego spowolnienia na polskim rynku ciągników, poziom ich sprzedaży i tak pozostaje wysoki. Najnowsze dane opublikowane przez polską Krajową Izbę Gospodarczą w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych wskazują, że w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. zarejestrowano łącznie 7711 pojazdów w porównaniu do ponad 9 tysięcy pojazdów zarejestrowanych w analogicznym okresie roku 2021 (-15,2%). Mimo odnotowywanego w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku pewnego spowolnienia na polskim rynku ciągników, poziom ich sprzedaży i tak pozostaje wysoki. Najnowsze dane opublikowane przez polską Krajową Izbę Gospodarczą w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych wskazują, że w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. zarejestrowano łącznie 7711 pojazdów w porównaniu do ponad 9 tysięcy pojazdów zarejestrowanych w analogicznym okresie roku 2021 (-15,2%). Dane zostały zaprezentowane w wczoraj przez włoską Agencję ICE we współpracy z FederUnacoma (Federacja Włoskich Producentów Maszyn Rolniczych) podczas porannej konferencji prasowej w Bednarach.

W spotkaniu zorganizowanym w celu zaprezentowania 45-ej edycji targów EIMA International, które odbędą się w dniach od 9 do 13 listopada w Bolonii, wzięli udział dyrektor biura Agencji ICE w Warszawie Paolo Lemma, prezes FederUnacoma Alessandro Malavolti oraz wicedyrektor generalny Federacji Fabio Ricci. Jesteśmy ważnym rynkiem dla Italii Zeszłoroczny boom na rynku przełożył się również na efekt koła zamachowego w wymianie handlowej Polski z Włochami. Jak bowiem wynika z opracowania dokonanego przez FederUnacoma, dane włoskiego ISTAT, będącego odpowiednikiem polskiego GUS-u, wskazują na bardzo znaczne wzrosty w ubiegłym roku zarówno w przypadku włoskiego eksportu ciągników (+37,8%, co stanowi równowartość ponad 111 mln euro), jak i w przypadku eksportu sprzętu oraz innych rodzajów maszyn rolniczych (+29,2%, co stanowi równowartość 131 mln euro). Trend wzrostowy utrzymał się również w pierwszych pięciu miesiącach 2022 r., kiedy to Włochy – jak wyjaśnił Paolo Lemma – zyskały dodatkowy udział w rynku, stając się trzecim największym dostawcą środków mechanicznych dla sektora rolniczego w Polsce. W okresie od stycznia do czerwca br. włoski eksport maszyn rolniczych wzrósł o kolejne 26,2% (147 mln euro) w porównaniu z rekordowym trendem odnotowanym w analogicznym okresie roku 2021. W listopadzie odbędzie się juz 45 edycja targów EIMA 2022, fot. K.Pawlowski Polska stała się dla włoskiego sektora produkcji maszyn rolniczych siódmym rynkiem docelowym, licząc w wartościach bezwzględnych - powiedział Alessandro Malavolti - co wymownie świadczy o tym, jak trwałe i silne są stosunki handlowe między oboma krajami w omawianym sektorze. Spodziewamy się – dodał prezes FederUnacoma – że w ciągu czterech lat między 2022 a 2025 rokiem włoski eksport do Polski będzie wzrastał średnio o 9% rocznie. Polacy lubią tu przyjeżdżać Polska stała się dla włoskiego sektora produkcji maszyn rolniczych siódmym rynkiem docelowym, licząc w wartościach bezwzględnych - powiedział Alessandro Malavolti - co wymownie świadczy o tym, jak trwałe i silne są stosunki handlowe między oboma krajami w omawianym sektorze. Spodziewamy się – dodał prezes FederUnacoma – że w ciągu czterech lat między 2022 a 2025 rokiem włoski eksport do Polski będzie wzrastał średnio o 9% rocznie. Warto podkreślić, że targi bolońskie, z uwagi na zajmowaną przez nie pozycję lidera w kalendarzu imprez targowych, i to zarówno ze względu na rozpiętość prezentowanej podczas nich oferty, jak i na poziom ich umiędzynarodowienia dzięki udziałowi w imprezie ponad 1500 wystawców z różnych krajów świata, to jedno z bardziej wyczekiwanych przez polskie przedsiębiorstwa wydarzeń. W ostatnich czterech edycjach liczba polskich nabywców biorących udział w imprezie ustabilizowała się na stałym poziomie około 1000 osób. Wystawa bolońska – podsumował prezes Alessandro Malavolti - jest jedyną w swoim rodzaju wizytówką innowacyjności, oferującą odwiedzającym, dzięki szerokiej gamie prezentowanych podczas niej rozwiązań, możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanymi technologicznie maszynami przeznaczonymi dla każdego modelu rolnictwa.

