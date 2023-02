Siódmą edycje targów prezentujących innowacje w świecie mechanizacji, World FIRA, zdominowały oczywiście roboty polowe – również te debiutujące. Oprócz wystaw na hali, odbywały się pokazy specjalne na poletkach.

Wiodące na świecie wydarzenie prezentujące innowacje w automatyce rolniczej i robotyce, jakim są targi Fira, odbyły się w dniach 7-9 lutego w Tuluzie/Auzeville-Tolosane we Francji. Wydarzenie zgromadziło rekordową jak do tej pory liczbę wystawców (1300) i zwiedzających z całego świata.

Pokaz robotów WORLD FIRA 2023. fot. KK

Robot One do zrównoważonej uprawy

Firma Pixelfarming Robotics zaprezentowała swoją najnowszą wersję maszyny o nazwie Robot One. Sprzęt zasilany energią słoneczną pomaga w przejściu na rolnictwo regeneratywne. Technologia pod nową maską jest taka sama jak w poprzednim modelu, ale pojazd jest niższy i ma większy rozstaw osi - wszystko po to by był bardziej stabilny.

Rozstaw kół można regulować w zakresie od 1,80 do 3,50 m, obracając koła i kierując go w jednym z czterech różnych kierunków.

Węgierski robot do kopania dołków

Firma HariTech z Węgier zaprezentowała dwa zrobotyzowane pojazdy nośne Haribot o mocy 25 KM napędzane silnikiem Diesla przeznaczone dla szkółek i plantacji drzew. Pojazd z przodu wyposażony jest w trzy wiertła do drążenia otworów pod sadzenie drzew. Oba roboty są na sprzedaż za 75 tys. euro.

Łazik na wodór

Debiutujący na imprezie FIRA prototyp Traxx Concept H2 jest napędzany wodorem. Według jego producenta - Exxact Robotics, jest to kolejny krok ku zrównoważonemu rozwojowi. W robocie zamiast silnika znajduje się ogniwo paliwowe, które jest zasilane z dwóch pokładowych butli z wodorem.

Traktor elektryczny

Firma Softivert przedstawiła prototyp swojego elektrycznego ciągnika przegubowego SoftiRover e-K18 o mocy 30 KM, który ma wejść do sprzedaży w 2025 r. Ten przypominający współczesny traktor autonomiczny pojazd ma kosztować ok 100 tys. euro.

Robot do wożenia owoców

Firma Ant Robotics zaprezentowała pierwszy prototyp cobota Valera do transportu ręcznie zbieranych owoców, takich jak truskawki. Cobot podąża za zbieraczami za pomocą opatentowanej technologii oprogramowania. Może udźwignąć 500 kilogramów. Orientacyjna cena: od 24 000 EUR do 26 000 EUR.