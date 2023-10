Firma John Deere w ostatnich dniach zademonstrowała interesującą technologię oprysku selektywnego See&Spray zaadaptowaną już do opryskiwaczy zaczepianych, które produkuje w swojej holenderskiej fabryce w Horst.

W Stanach Zjednoczonych rozwój technologii oprysku selektywnego John Deere See&Spray rozpoczął się w 2018 roku wraz z przejęciem firmy Blue River. Trzy lata później na tamtejszym rynku pojawiły się opryskiwacze samojezdne serii 400R i 600R z tym systemem. Teraz przyszedł czas na Europę.

Kamery systemu John Deere See&Spray rozróżniają kolory

Na naszym kontynencie amerykański producent swoją technologię See&Spray zaprezentował po raz pierwszy na francuskich targach Sima w 2022 roku.

Clou tego innowacyjnego rozwiązania to zamontowane na stałe na belce opryskiwacza kamery z odpowiednim oprzyrządowaniem. Rzeczone kamery rozmieszczone są w odstępach co jeden metr i odpowiadają za rozróżnianie kolorów m.in. dzięki detekcji koloru zielonego. W Stanach Zjednoczonych dostępne są dwa tryby pracy „green on green” oraz „green on brown”. W Europie, przynajmniej na razie, dostępna będzie ta druga opcja See&Spray Select, która pozwala rozróżnić zielone rośliny (domniemane chwasty) od pozostałej powierzchni pola.

Możemy więc zwalczać chwasty przedwschodowo, a także w uprawach rzędowych we wszystkich etapach wzrostu roślin aż do zwarcia międzyrzędzi oraz w zabiegach desykacji ziemniaków.

Jeśli chodzi o wspomniane uprawy rzędowe system See&Spray Select potrafi identyfikować rzędy roślin takich jak kukurydza, słonecznik, buraki cukrowe, rzepak czy ziemniaki oraz wykrywać wszystkie chwasty w międzyrzędziach. Ponadto jako, że chwasty często rosną w skupiskach, aplikowany oprysk zazwyczaj opada również na chwasty rosnące w obrębie rzędów.

Rozstaw międzyrzędzi, w których może pracować See&Spray Select to zakres od 25 do 90 cm. Chociaż jak informował Maarten Wientjens z fabryki w Horst, na początek wprowadzona będzie wersja 50 cm.

John Deere See&Spray wykrywa chwasty wielkości już od 6 mm

Każda kamera systemy John Deere See&Spray Select odpowiada za błyskawiczne skanowanie jednego metra szerokości roboczej. Za prawidłowe przetwarzanie obrazu, a co za tym idzie prawidłowe wykrywanie chwastów, odpowiadają procesory – na każde 8 kamer i 16 dysz przypada 5 jednostek obliczeniowych (CPU), które są w stanie wykrywać chwasty wielkości już od 6 mm!

Po wykryciu przez system See&Spray Select rośliny zielonej uruchamiane są indywidualnie poszczególne rozpylacze, które punktowo i precyzyjnie aplikują środki ochrony roślin. Skuteczność systemu See & Spray Select została pomyślnie przetestowana na obszarze około miliona hektarów na całym świecie, a oszczędności na stosowaniu herbicydów mogą sięgać nawet do 75 proc. w porównaniu z tradycyjną metodą oprysku.

System See&Spray Select testowany dwa sezony przez francuskiego farmera

Opryskiwacz John Deere z systemem oprysku selektywnego See&Spray testowany był dwa sezony na farmie, którą prowadzi Damien Manuel. Gospodarstwo ma swoją siedzibę we wsi Somsois w Szampanii, w północno-wschodniej Francji.

Damien Manuel od wielu lat współpracuje z firmą John Deere, fot. ArT Tłustochowicz

Damien Manuel uprawia około 1000 ha ziemi – w tym jakieś 150 ha dzierżawy – z których około 400 ha to zboża a pozostały areał zajmują rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe, słonecznik oraz rośliny strączkowe.

Francuski farmer od wielu lat współpracuje z firmą John Deere – posiada m.in. ciągniki tej marki. Swoją przygodę z systemem See&Spray rozpoczął w ubiegłym roku i już wtedy w trakcie jesiennych oprysków udało mu się zużyć około 30 proc. mniej herbicydów.

Gospodarstwo we wsi Somsois, które odwiedziliśmy w ramach prezentacji systemu oprysku selektywnego John Deere See&Spray, fot. ArT Tłustochowicz

W trackie testów cały czas był w kontakcie z technikami i inżynierami John Deere i przekazywał im swoje doświadczenia oraz spostrzeżenia, co zaowocowało opracowaniem i optymalizacją oprogramowania systemu See&Spray Select w rzeczywistych warunkach polowych i w różnych uprawach.

Ciągnik John Deere 6R 250 i opryskiwacz R962i PowrSpray

W trakcie naszej wizyty na farmie w Somsois mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy zestawu ciągnika John Deere 6R 250 z opryskiwaczem R962i PowrSpray wyposażonym w See&Spray Select. Opryskiwacz miał szerokość 36 metrów i zbiornik o pojemności 6200 litrów.

Pokaz technologii oprysku selektywnego See&Spray odbył się na polu, z którego wcześniej zostały wykopane ziemniaki. I trzeba przyznać, że poza obszarem, gdzie zachwaszczenie było bardzo duże, trudno było dostrzec na tym polu pojedyncze chwasty. Jednakże w trakcie zabiegu pryskania doskonale było widać jak system See&Spray „wyszukuje” nawet te najmniejsze chwasty i uruchamia odpowiednie dysze, aby skutecznie oraz punktowo trafiać w cel.

Kompleksowe rozwiązanie John Deere

Opryskiwacz John Deere wyposażony w system See&Spray Select współpracuje z uniwersalnym wyświetlaczem G5 Plus oraz odbiornikiem GPS, dzięki czemu można w czasie rzeczywistym dokumentować zastosowanie herbicydów i tworzyć szczegółowe mapy pokrycia oraz dokładnie rejestrować zużycie herbicydów.

Dokumentację następnie można przesłać za pośrednictwem JDLink do John Deere Operations Center, żeby m.in. identyfikować obszary ze zwiększoną presją chwastów i optymalizować przyszłe zabiegi ochrony roślin.

Pierwsze opryskiwacze zaczepiane John Deere serii R900i (o szerokości belki 36 i 39 m) z systemem See&Spray Select będą dostępne w przyszłym roku i na początku trafią do farmerów z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Holandii.