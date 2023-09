W Polsce jeszcze mniej widoczna, globalna cyfryzacja rolnictwa rozwija się w zawrotnym tempie. Cały cyfrowy rynek rolniczy szacowany jest już kilkadziesiąt mld dolarów, wciąż pozostaje najmniej zdygitalizowanym sektorem.

Analitycy są zgodni – bez cyfryzacji nie uda się stawić czoła problemom w produkcji żywności przyjaźniej środowisku, w przystępnych cenach i ilości wystarczającej, by wykarmić zwiększającą się wciąż liczbę ludności.

Przełomy technologiczne, jakie pojawiły się w rolnictwie są w części zaczerpnięte z innych gałęzi przemysłu. To właśnie dzięki automatyzacji i cyfryzacji zostały one zrewolucjonizowane.

Roboty rolnicze

Obraz wsi powoli zmieniają roboty. Niestety, nawet ich najmniejsi entuzjaści muszą przyznać, że dużym problemem na wsiach jest brak pracowników. Nowe pokolenie nie ma aspiracji do wykonywania typowych, żmudnych prac przy owocach czy zwierzętach. A agroboty bez zastanowienia zbierają truskawki, doją krowy i kroją mięso w zakładach przetwórczych. Dlatego ich obecność w rolnictwie jest pomocna (o ile nie stanowi jedynego rozwiązania) przy wyręczaniu ludzi.

Drony

W tej chwili najlepsze rezultaty w rolnictwie widać właśnie na dronach. Oprócz rolników, upowszechniły się wśród specjalistów, którzy zajmują się monitorowanie plonów w gospodarstwach. Dzięki tej technologii człowiek może łatwiej zaobserwować rzeczy, które z ziemi są dużo trudniejsze do wychwycenia – drony uzbrojone w kamery mapują plony, obrazują zdrowotność roślin, walczą ze szkodnikami. W trakcie są również prace nad tym, by mogły pryskać.

Czujniki i Internet rzeczy

Narzędzia do opomiarowania w postaci czujników najczęściej wykorzystywane są w glebie, w oborach do odczytu problemów zdrowotnych zwierząt i w maszynach do pomiarów plonów. A rynek wciąż ma niewykorzystywany potencjał, którego wartość już wynosi 11,4 mld dolarów.

Dopełnienie tych technologii stanowi sztuczna inteligencja. Uczenie maszynowe, czyli przez działanie, w wielu branżach (zwłaszcza medycznej) sprawiła, że w niektórych procesach wyeliminowane zostały błędy ludzkie. Dzięki sztucznej inteligencji dane są generowane łatwiej i szybciej. Dlatego pojawienie się AI w rolnictwie może zmienić specyfikę pracy nie tylko samych rolników, ale też ludzi połączonych z branżą – doradców i handlowców którzy te informacje będą poddawać analizie.

Maszyny w chmurach i gigantyczna ilość danych

Dane, które spływają z urządzeń nazwane są „nową ropą”, a ich przyszła kontrola, przetwarzanie i ochrona ma spowodować, że branża agtech będzie coraz więcej warta. Wg raportu Analyze The Future „The Digitization of The World”, samych danych do 2025 r. ma być przechowywanych 175 zetabajtów.

Ten aspekt nierozerwalnie związany jest z przenoszeniem usług rolniczych do chmury. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne i wiele ułatwiające, gdyż można zrezygnować ze standardowych serwerów. Jednak wymaga ono doskonałej łączności. 5G stanowi dla wielu krajów ogromne wyzwanie. Niektóre gospodarstw wciąż nie mają podłączenia do sieci. A ustandaryzowanie połączenia z jest konieczne, aby kolejna rewolucja rolnicza się udała.

Drukarki 3D

Na koniec coś nieoczywistego, a co już funkcjonuje w przemyśle. Specjaliści zakładają, że drukarki 3D mają realną przyszłość w naprawie maszyn. Zwłaszcza teraz, kiedy ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo łańcuchów dostaw części.