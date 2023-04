Elektryczny ciągnik Telefarmer powstał by całkowicie zautomatyzować transport i niektóre prace polowe. W tym roku odbyła się jego oficjalna premiera. Sprzęt być dostępny nie tylko w USA, ale także w Europie. Ciekawe czy się przejmie?

Na jednych z największych targów organizowanych w Stanach Zjednoczonych - WorldAg Expo, został zaprezentowany autonomiczny ciągnik Telefarmer. Maszyna ma zastąpić człowieka w pracochłonnych zadaniach polowych, w tym pieleniu, opryskach i transporcie.

Innowacyjny farmer

Pomysł na autonomiczny ciągnik powstał w momencie, kiedy Tim Bucher - właściciel winnic – zaczął mieć problemy w znalezieniu pracowników. Na rynku nie istniało też narzędzie, które mogłoby zastąpić siłę roboczą w gospodarstwie. Dlatego, wraz ze współzałożycielami z branży technologicznej, Bucher postanowił rozpocząć projekt Telefarmera.

Ciągnik na telefon

Cały zamysł Telefarmera składa się z trzech części: oprogramowania, aplikacji i głównego narzędzia, czyli ciągnika.

Podstawą, która zmienia traktor w zdalny pojazd jest tzw. oprogramowanie do teleporzwodnictwa. Telefarmer wykorzystuje system, w którym opatentowana technologia pozwala maszynie w bezpieczny i dokładny sposób poruszać się po uprawie z centymetrową precyzją.

Telefarmer to synergia trzech narzędzi: programu, aplikacji i ciągnika. fot. Agtonomy

Drugim narzędziem jest aplikacja, która przekazuje kontrolę w ręce operatora. Ten może zaplanować i zlecić maszynie takie zadania, jak opryski rzędowe, koszenie i transport. Oprócz tego aplikacja wysyła powiadomienia z monitoringu oraz alerty, w razie pojawienia się problemów na polu.

Elektryczny traktor Telefarmer

Te dwa kluczowe narzędzia sterują elektrycznym ciągnikiem Telefarmer o mocy 54 KM, który wyposażony w czujniki, kamery wykrywające i wizyjne oraz GPS, może pracować w 3 trybach: ręcznym jak w klasycznym traktorze, zdalnie z wbudowaną wizją za pomocą smartfonu, w zasięgu 300 metrów oraz w trybie całkowicie autonomicznym.

Agtonomy podpisało już umowę partnerską z dwoma kalifornijskimi producentami wina, Treasury Wine Estates i Silver Oak Cellars. Według dyrektora generalnego Agtonomy, Tima Buchera, rozwiązanie TeleFarmer będzie dostępne dla szerszego grona użytkowników w zachodnich Stanach Zjednoczonych, Europie, a nawet w Australii. fot. Agtonomy

Naładuj ciągnik i pracuj

Według Tima Buchera kompaktowy „elektryk”, oprócz wydajnego napędu (moc szczytowa może osiągnąć nawet 120 KM), ma zapewniać niższe koszty produkcji i eksploatacji.

Firma przyznaje, że silnik elektryczny można zbudować za ułamek tego, ile kosztuje zbudowanie silnika spalinowego i prawie nie wymaga konserwacji. Ponadto energia elektryczna jest znacznie tańsza niż olej napędowy, a ze względu na wysoką wydajność traktor elektryczny i tak zużywa mniej energii do wykonywania tych samych zadań, co traktor napędzany olejem napędowym.

Trzecią kwestią, o której mówią twórcy, jest środowisko – wprowadzenie ciągników elektrycznych do rolnictwa to zmniejszenie emisji CO 2 . Dodają również, że ładowanie baterii można dokonywać z odnawialnych źródeł energii – np. paneli fotowoltaicznych.

Akumulator w ciągniku Telefarmer

Pojazd rolniczy Telefarmer składa się z dwóch baterii. Jedna służy do napędzania ciągnika, druga (pomiędzy 18 a 35 kW) do obsługi pozostałych funkcji i narzędzi. Z całkowicie naładowanym akumulatorem traktor może pracować przez osiem do dwunastu godzin, w zależności od obciążenia.

Do tej pory traktor Buchera pracował już podczas koszenia, oprysków, transportu i odchwaszczania.

Ciągnik jako usługa

Agtonomy, podobnie jak wielu innych producentów, zdecydowało się oferować swój ciągnik jako usługę. Plantatorzy płacą miesięczną opłatę za maszynę, jej wyposażenie oraz dostęp do oprogramowania i serwisu. Choć producent nie podaje konkretnej kwoty, mówi się, że taki pakiet to koszt rzędu kilku tys. dolarów miesięcznie.

Warto wspomnieć, że twórcy Telefarmera, opracowując zdalne rozwiązania dla rolnictwa, współpracują z firmą Bobcat. Partnerstwo to koncentruje się na obszarach elektryfikacji, autonomicznej eksploatacji i cyfryzacji maszyn.