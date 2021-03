Telemetria - czym jest i komu się opłaca?

Telemetria nie jest jeszcze popularna w rolnictwie, ale zainteresowanie nią wzrasta z roku na rok. O tym jak sprawdza się w rolnictwie, co dzięki niej zyskujemy, i jakie są ograniczenia do jej stosowania rozmawiamy z dr. Mirosławem Czechlowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Telemetria to w uproszczeniu forma zdalnej komunikacji z pojazdem, która pozwala odczytywać parametry jego pracy i w razie potrzeby dokonywać ich zmiany. Na czym dokładnie polega telemetria, kto powinien sięgnąć po tą technologię i kogo na to stać? To zagadnienia naszej rozmowy z dr. Mirosławem Czechlowskim.

Warto poznać tą tematykę, być może właśnie w twoim gospodarstwie zastosowanie zdalnej, odbywającej się w czasie rzeczywistym, optymalizacji pracy maszyn może przynieść duże korzyści finansowe. Wyobraźmy sobie, że na polu pracują trzy kombajny, z czego dwa pracują z wyraźnie większą wydajnością. Co się dziej z tym trzecim? Czy doszło do awarii czy do błędu operatora w ustawieniach? To tylko jedna z wielu sytuacji, gdy telemetria pozwala poprawiać wyniki pracy maszyn. Zapraszamy na film.