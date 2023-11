Teleskopowy ładowacz Stoll ze srebrnym medalem targów Agritechnica

Firma Stoll nieustannie rozwija swoje ładowacze co zwiększa ich praktyczne zastosowanie, fot. mat. prasowe

Stoll to największy w Niemczech producent ładowaczy czołowych. Nic zatem dziwnego, że co druga maszyna tego typu w tym kraju to Stoll. Na dowód pełnego profesjonalizmu, firma ta została nagrodzona srebrnym medalem targów Agritechnica 2023.

Firma Stoll działa na rynku maszyn rolniczych od ponad 50 lat, a dzięki skoncentrowaniu się w 100 proc. na produkcji ładowaczy czołowych i osprzętu do nich, należy niezmiennie do czołówki producentów tego typu urządzeń. Koncepcja teleskopowego ładowacza czołowego Stoll rozwijana od wielu lat Stworzony przez firmę Stoll i rozwijany nieustannie od wielu lat system teleskopowych ładowaczy pozwala na używanie ich w niemal wszystkich modelach ciągników – niezależnie od roku produkcji. Kto nie zna problemu podczas pracy z ładowaczami czołowymi, kiedy w kluczowym momencie często brakuje ostatnich kilku centymetrów zasięgu. Szczególnie w przypadku 4-cylindrowych ciągników średniej klasy, które są popularne w pracy z ładowaczem czołowym. Czytaj więcej Cornman - Mandam opracowuje nowe pielniki rzędowe Rozwiązaniem jest nowy teleskopowy ładowacz Stoll Nowa teleskopowy ładowacz firmy Stoll wyposażony jest bowiem w teleskopowy wahacz i „rozsuwany przegub”. Przy wielkości konstrukcyjnej przeznaczonej dla 4-cylindrowych ciągników średniej klasy, wahacz można wysunąć o 0,7 metra. W połączeniu z rozsuwanym przegubem umożliwia to zwiększenie zasięgu poziomego o 1 metr i wysokości podnoszenia aż o 1,5 metra. Ładowacz czołowy powinien zatem okazać się szczególnie interesujący przy przeładunku bel okrągłych i kwadratowych w gospodarstwach, które nie mają ładowarki teleskopowej. Nadaje się jednak on również do wszelkich innych prac. Czytaj więcej Żniwa kukurydziane na Opolszczyźnie. Plony, suszenie i ceny Elektrohydrauliczne uruchamianie ładowacza czołowego Stoll może być wykorzystane do realizacji funkcji bezpieczeństwa Do realizacji funkcji bezpieczeństwa można wykorzystać elektrohydrauliczne uruchamianie ładowacza czołowego Stoll, czyli na przykład automatyczne wyłączanie głównych cylindrów w przypadku zbyt dużych obciążeń, gdy wahacz jest wysunięty. Przegub oznacza dodatkowo, że ładowacz czołowy sam w sobie jest ruchomy, co może między innymi pomóc poprawić widoczność podczas jazdy. Dzięki zastosowaniu funkcji teleskopu, firma Stoll znacząco rozwinęła technologię produkcji ładowaczy czołowych, zapewniając duże korzyści w praktycznym zastosowaniu. Czytaj więcej Fendt e100 Vario - w pełni elektryczny ciągnik wkrótce w sprzedaży

