Telewizyjne Technikum Rolnicze - niezwykła szkoła rolnicza

Czy do średniej szkoły rolniczej można uczęszczać z przyjemnością, niecierpliwie czekając na kolejne lekcje? Telewizyjne Technikum Rolnicze było jedną z takich szkół.

Co jak co, ale trzeba przyznać, że programy edukacyjne w czasach PRL miały niezwykle wysoki poziom. Począwszy od programów przyrodniczych dla dzieci (Zwierzyniec z Michałem Sumińskim), poprzez audycje edukacyjne dla młodzieży i dorosłych jak “Sonda” z nieodżałowanym duetem Kurek-Kamiński czy “Zrób to sam” Adama Słodowego.

Dziś w dobie internetu i ostatnio nauki zdalnej przed ekranami większość sądzi, że taki tryb nauczania to dzisiejszy wynalazek (czy konieczność). Jednak wcale tak nie jest, bo w 1970 r. rozpoczęła działalność szkoła niezwykła - Telewizyjne Technikum Rolnicze.

Nawet zajęcia z fizyki były ciekawe z Karolem Hercmanem fot.YT

Emitowane przez 20 lat programy TTR składały się z cyklu wykładów obejmujących program nauczania obowiązujący w tych czasach w technikum rolniczym. Audycje składały się z godzinnych lekcji, które obejmowały główne przedmioty nauczania jak: mechanizację rolnictwa, uprawę roślin, hodowlę zwierząt, matematykę, biologię, chemię, fizykę, historię, język polski.

Zajęcia emitowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 13:30-14:30 oraz w sobotni poranek na antenie pierwszego programu telewizji, którego, co ważne, ówczesny zasięg obejmował cały kraj.

Charakterystyczna czołówka i towarzyszący jej utwór muzyczny (Hit the Road - Raya Charlesa) zapewne wbiły się w pamięć wielu słuchaczom. Także postać Karola Hercmana, przez lata głównego prowadzącego wykłady TTR, do dziś kojarzona jest z programem.

Telewizyjne Technikum Rolnicze - szkoła dla każdego

Niezwykły jest fakt, że przez wszystkie lata emisji programu poziom wykładów TTR był na bardzo wysokim poziomie. Za sukcesem stała niewątpliwie postać Karola Hercmana długoletniego prowadzącego, ale także znakomite przygotowanie merytoryczne każdego wykładu.

Warto także wiedzieć, że choć zajęcia Telewizyjnego Technikum Rolniczego były skierowane dla chcących pogłębić swoją wiedzę rolników, to uczestniczyć w nich mógł każdy chętny. Wykłady z przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka czy chemia przyciągały uczniów szkół średnich, którzy korzystali z nich w ramach darmowych korepetycji.

Trzeba przyznać, że sam poziom wykładów TTR był wybitny. Poza wspomnianym wysokim poziomem merytoryki zajęcia prowadzone były w prosty i przystępny dla większości sposób. Mimo pewnych ograniczeń ilustrowane były przykładami doświadczeń i jasną, czytelną grafiką ekranową.

Jak działa silnik spalinowy objaśnia Karol Hercman fot.YT

Wykłady, jak to w szkole, podzielone były na semestry i kończyły się oficjalnymi egzaminami. Ogromnym wsparciem dla uczniów były także wydawane specjalnie dla potrzeb TTR wydawnictwa naukowe, książki i zeszyty-przewodniki z poszczególnych przedmiotów nauczania.

Telewizyjne Technikum Rolnicze zakończyło swoją misję edukacyjną w 1990 r., pozostawiając pewien niedosyt wśród wielu słuchaczy tej niezwykłej szkoły. Dziś w dobie zajęć online warto pamiętać, że zdalne nauczanie w naszym kraju miało swoje chlubne początki jeszcze w latach zamierzchłego PRL-u, w tym rolnicze już w latach 70. XX w.