Tempo odnawiania rosyjskiego parku maszyn rolniczych wzrosło 1,4-krotnie

Dane te dotyczą tego roku, a opublikowało je kilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej na swojej stronie internetowej.

Według komunikaty rosyjskiego ministerstwa na dzień dzisiejszy tamtejsi rolnicy i przedsiębiorcy rolni zakupili około 22,8 tys. sztuk sprzętu rolniczego, czyli 1,4 razy więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Wśród tej liczby 6 tys. stanowiły ciągniki i 2,2 tys. kombajny. Dodatnia dynamika zakupu maszyn jest szczególnie widoczna w regionach centralnych (obwód moskiewski) i południowych (obwód wołgogradzki) naszego wschodniego sąsiada.

Do końca roku prognozowany wzrost jeszcze o 6,4 proc

Ministerstwa Rolnictwa Rosji prognozuje, że do końca tego roku flota nowych maszyn rolniczych zostanie uzupełniona jeszcze o 62,8 tys. egzemplarzy, co jeśli tak się stanie, stanowić będzie wzrost o 6,4 proc rok do roku.

Rosyjskie ministerstwo zwróciło uwagę, że przyczynkiem takiego pozytywnego stanu rzeczy są cieszące się dużym powodzeniem na tamtejszym rynku rolniczym korzystne programy leasingowe oraz pożyczkowe.

I tak wg największej tam państwowej firmy leasingowej Rosagroleasing od początku roku dostarczono rolnikom ponad 2,4 tys. sztuk maszyn i urządzeń rolniczych na kwotę 10,5 mld rubli (ok. 525 mln zł), a do końca roku będzie to jeszcze około 4 tys. sztuk za 18,5 mld rubli (ok. 925 mln zł). Ponadto w ramach mechanizmu pożyczek preferencyjnych (m.in. uchwały nr 719, 1269 i 1432) zatwierdzono ponad 2,9 tys. wniosków na zakup maszyn i urządzeń na łączną kwotę 46,9 mld rubli (ok. 2,35 mld zł).