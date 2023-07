Koła kombajnu stoją w pudełku wykonanym z blachy co zabezpiecza przed dostaniem się myszy do maszyny. Fot:mexbox

Chyba każdy użytkownik kombajnu spotkał się z problemem myszy i gryzoni, które po dostaniu się do kombajnu przegryzły kable, czy zniszczyły jego elementy gumowe lub tapicerkę.

Rolnik Gerd Preussner doświadczył ataku myszy na kombajn we własnym gospodarstwie. Awaria kombajnu była tak duża, a naprawa trwała tak długo, że nie był wstanie użyć go podczas żniw.

Przyczyną awarii było uszkodzenie elektronicznej płytki spowodowane przez mocz gryzoni.

Rolnik postanowił ustrzec się przed kolejnymi zdarzeniami tego typu i zbudował blaszane skrzynie w których przez okres zimy znajdowały się opony maszyny.

Często rolnicy przed odstawieniem kombajnu na zimę rozkładają w nim trutki na gryzonie lub wręcz wrzucają je do pracującej maszyny by je rozprowadzić po jej układach. Jednak jeden z niemieckich rolników postanowił pójść inną drogą.

Pewien niemiecki rolnik doświadczył tego problemu i wymyślił genialny w swej prostocie wynalazek pozwalający na ochronę kombajnu przed gryzoniami. Ale po kolei.

Jak działa Mexbox na myszy i gryzonie?

Gryzonie dostają do maszyny poprzez koła, które jako jedyny element maszyny mają kontakt z podłożem. Jeśli więc zapobiegniemy możliwości dostania się myszy na koła to ochronimy przed nimi całą maszynę.

Należy oczywiście pamiętać aby kombajn nie zimował z podpiętym hederem opartym o posadzkę garażu.

Mexbox to skrzynia wykonana z blachy stalowej, która posiada także dno. Dodatkowo jej boki są tak uformowane, że posiadają przegięcie tworzące nawis, niemożliwy do pokonania przez gryzonie.

Aby umieścić w niej koła trzeba do niej wjechać. Jest to możliwe, gdyż jedna ze ścian Mexboxa jest odkręcana i umożliwia wjazd kołami kombajnu do jej środka.

Gerd Preussner (z lewej) wraz ze swoim synem Mathiassem przy kole kombajnu umieszczonym w Mexboxie. Fot: Mexbox

Tylko dla kombajnów kołowych

Na dziś można zastosować Mexbox dla wszystkich kombajnów zbożowych i innych maszyn kołowych. Maksymalny rozmiar opon, które można umieścić w pudełku wynosi 800/65 R32 z przodu (maksymalna średnica 1,90 m) i 600/65 R30 z tyłu (maksymalna średnica 1,50 m) i takie pudełka produkowane są seryjnie.

Dla większych opon pudełka ochronne są wykonywane na zamówienie . Obecnie nie jest produkowany Mexbox dla kombajnów w wyposażonych w podwozia gąsienicowe, ale jak podkreśla Matthias Preussner trwają prace nad wprowadzeniem takiej wersji do oferty.

Ile to kosztuje Mexbox

Urządzenie można kupić obecnie poprzez stronę internetową producenta i kosztuje ono 997 eur/netto plus koszty wysyłki.

Jak wylicza jego twórca przy użytkowaniu przez kolejnych 15 lat roczny koszt użytkowania ochrony przed myszami wynosi 66 eur rocznie co przy dzisiejszym kursie daje nam 293, 21 pln rocznie co wobec potencjalnych kosztów napraw coraz bardziej skomplikowanych pod względem elektryki napraw nie wydaje się kwotą wygórowaną.