Biało-niebieskie barwy opryskiwaczy to element charakterystyczny czeskich opryskiwaczy marki Agrio, które coraz częściej widujemy na polskich polach. Czym na tle konkurencji wyróżniają się te maszyny?

Z tego tekstu dowiesz się:

Dlaczego Polacy lubią czeską markę Agrio

Jakie rozwiązania techniczne oferują opryskiwacze Agrio

Ile kosztują czeskie opryskiwacze Agrio

Agrio zajmuje się produkcją opryskiwaczy od około 30 lat. Kiedyś była to kooperacja z niemiecką firmą Inuma, jednak obecnie w okolicach Czeskich Budzejowic produkowane są jedynie maszyny pod własną marką.

Opryskiwacze Agrio z Czech

Jeśli chodzi o rynki zbytu, to Agrio sprzedaje opryskiwacze do Polski, Niemiec, a także na Litwę i Łotwę. Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie polski rynek jest dla tego producenta szczególnie istotny, bowiem przy rocznym wolumenie produkcji rocznej na poziomie ok. 200 szt., aż 50-70 maszyn trafia do Polski.

W opryskiwaczach Agrio poszczególne sekcje sterowane są pneumatycznie fot. Tomasz Kuchta

- Jestem dealerem firmy Agrio od 2001 roku, i mogę śmiało powiedzieć, iż najpopularniejszym modelem na naszym krajowym rynku jest model Napa, a więc opryskiwacz o pojemności 3,3 oraz 3,9 tys. l z belkami o szerokości od 15 do 30 m – wyjaśnia Dariusz Borowski, właściciel firmy Agrobor.

Oprócz wspomnianej Napy, w ofercie znajdziemy także nieco mniejsze modele – Alka o pojemności 2,5 tys. oraz z belką o szerokości od 15 do 21 m.

Nieco większe są modele Mamut oraz Mamut XXL. Dla największych gospodarstw oferowane są Giganty o pojemnościach 11, 12 oraz 14 tys. l z belkami o szerokości maksymalnej do 36 m.

Czym się wyróżniają?

Pojawia się zatem pytanie, jakie są najważniejsze wyróżniki opryskiwaczy Agrio.

- Nasze opryskiwacze wyróżnia to, iż dysze w ramach poszczególnych sekcji wyłączane są pneumatycznie. Może się to odbywać za pomocą sygnału GPS, a maksymalnie belkę opryskiwacza możemy podzielić nawet na 18 sekcji. Dla najbardziej wymagających użytkowników oferujemy także każdą dyszę wyłączaną oddzielnie, niejako jako osobną sekcję. Jesteśmy także w stanie wykonać podział belki zgodnie z oczekiwaniami klienta, gdzie przykładowo poszczególne sekcje mogą obejmować różną liczbę dysz, co czasami praktykuje się w przypadku skrajnych sekcji – dodaje Borowski.

Jedną z opcji dostępnych w opryskiwaczu Agrio jest bardzo rozbudowany rozwadniacz boczny fot. Tomasz Kuchta

Jeśli chodzi o wszelkie zawory na opryskiwaczu, to standardowo są one sterowane ręcznie, jednak za dopłatą istnieje możliwość wyboru sterowania pneumatycznego. W praktyce oznacza to, iż operator z kabiny ciągnika może, chociażby przepompować wodę ze zbiornika na czystą wodę do głównego zbiornika i wypłukać całe wnętrze zbiornika oraz układ cieczowy bez konieczności wysiadania z kabiny.

Ciekawostką może być także rozbudowany rozwadniacz boczny, który umożliwia wlewanie środków ochrony roślin bez jego otwierania, a w praktyce nawet bez zrywania aluminiowej plomby zabezpieczającej butelkę. Dodatkowo za jego pomocą umyjemy także wnętrze butelki, którą później możemy wyrzucić, a więc minimalizujemy ryzyko kontaktu środka chemicznego ze skórą.

Opryskiwacz Agrio Napa – ile kosztuje?

Na targach Agrotech 2023 w Kielcach prezentowany był opryskiwacz Agrio Napa 3924, gdzie jego oznaczenie modelowe jasno mówi nam, iż mamy do czynienia z maszyną o pojemności 3,9 tys. l wyposażoną w belkę o szerokości roboczej 24 m, podzieloną na 18 sekcji.

Opcjonalnie oś opryskiwacza może być amortyzowana pneumatycznie fot. Tomasz Kuchta

W wyposażeniu opryskiwacza znalazła się pompa o wydatku 280 l/min., oś amortyzowana pneumatycznie, system kopiowania terenu za pomocą czterech czujników ultradźwiękowych dostarczanych przez Müller-Elektronik, czy koła o rozmiarze 380/90 R46.

Tak skonfigurowany opryskiwacz został wyceniony na ok. 350 tys. zł netto.