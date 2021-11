Testujemy: New Holland T6.160 DC Blue Power i 4-metrowa brona talerzowa

Ten ciągnik zaskoczył nas nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale przede wszystkim możliwościami automatyzacji pracy i komfortem. Podczas jesiennych prac polowych przetestowaliśmy nowego New Hollanda – model T6.160 Dynamic Command. Oto nasze spostrzeżenia.

Z końcem października mieliśmy przyjemność przetestować jedną z najnowszych maszyn New Hollanda - ciągnik T6.160 Dynamic Command. Tak - słowo "przyjemność" nie jest przypadkowe i użyte w pełni jego znaczenia. Bowiem traktor zrobił na nas dobre wrażenie już od pierwszego momentu, kiedy tylko dotarł do gospodarstwa. To niewątpliwe zasługa jego wyglądu – konfiguracji Blue Power w kolorze maserati blue wyróżniającym go na tle innych ciągników. Naszą uwagę przykuł również fabryczny pakiet oświetlenia roboczego LED 360, a także bardzo estetyczne i zaprojektowane z polotem wnętrze kabiny.

Ale nie kolor i design są w ciągniku najważniejsze - choć nie prawdą jest jeśli ktoś twierdzi, że wygląd nie ma znaczenia. Nowoczesna, droga maszyna musi cieszyć oko użytkownika czy właściciela i już.

Traktor okazał się przede wszystkim bardzo przyjazny i komfortowy w użytkowaniu, a to zasługa przede wszystkim przekładni Dynamic Command oraz pakietu rolnictwa precyzyjnego. Właśnie na te cechy zwróciliśmy szczególną uwagę i postaraliśmy się Wam je przedstawić podczas pracy jak najbardziej szczegółowo.

Zapraszamy na film.

