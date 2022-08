Massey Ferguson Field Camp 2022 to 2 tygodnie szkoleń zespołu produktowego. Na testach pojawiły się dwie wersje ciągników 8S oraz 7S i 5S. fot A.K

Była prezentacja na targach w Kielcach, więc przyszedł czas na test. Massey Ferguson przez 2 tygodnie szkolił swój zespół produktowy, który sprawdzał możliwości najnowszych ciągników.

Skoszone pole w miejscowości Chwiram w powiecie wałeckim na parę dni zamieniło się w prawdziwe laboratorium doświadczalne pod gołym niebem, na którym zrobiło się dość czerwono – a to za sprawą ciągników Massey Fergusson, w których załoga firmy sprawdzała na własnej skórze wydajność i możliwości rolnictwa precyzyjnego w swoich maszynach.

Massey Ferguson 5S i 7S

Spece z MF pracowali m.in ciągnikiem 7S.155 D6 do którego zaczepiona była prasa MF 4160V RB. Do niego dołączył model 5S.125 D6 z zainstalowanym chwytakiem do balotów i w tej kombinacji sprawdzano wydajność i osiągi maszyn przy zbiorze słomy.

Tryb automatyczny w ciągnikach MF umożliwia operatorom dostosowanie prędkości jazdy do przodu, jednocześnie automatycznie regulując prędkość silnika w zależności od obciążenia i prędkości. fot. AdK

O ciągnikach MF serii S pisaliśmy szerzej w artykule:

Seria MF 5S produkowana jest fabrycznie zamontowanym ładowaczem czołowym, jednak ciągniki można także zamówić w opcji „przygotowanej do montażu ładowacza”.

Z kabiny zwrotnego 5S operator ma teraz doskonałą widoczność. Zwinną manewrowość w tym ciągniku uzyskano dzięki niewielkiemu, 4-metrowemu promieniowi skrętu. fot. AdK

Massey Ferguson 8S

Do uprawy agregatami zaprzęgnięto ciągniki s serii 8S. Pierwszy z nich - 246 w czarnej wersji z przekładnią Dyna 7 pracował z 4-metrową broną talerzową Rabe Werk.

Praca w kabinie tego ciągnika jest bardzo komfortowa m.in. ze względu na wyciszenie (co z reszta jest też zaletą pozostałych modeli). Wpływa na nią konstrukcja ciągnika, gdzie między kabiną a maską pozostawiona jest dość spora przestrzeń. Wrażenie robi przednia, pochylona do przodu szyba ciągnika, która czyni kabinę bardziej przestrzenną – niczym w kombajnie.

MF 8S to ciągnik nagrodzony tytułami Tractor of the year 2021, Red Dot Award 2021 oraz AE50 Award, Farm Machine 2022. fot. AdK

Układ napędowy rzeczywiście zapewnia płynną pracę. Podczas jazdy ciągnika z agregatem czuć, że silnik z przekładnią świetnie się dogrywają w rezultacie dając stabilną pracę maszyny – bez utraty mocy i zbędnego wycia silnika. Wrażenie gładkiej pracy ciągnikiem 8.S.245 potęgowało wykonywanie przejazdów na autopilocie po zaprogramowanych w nawigacji ścieżkach.

Wszystkie elementy sterujące zawarte są w ergonomicznym podłokietniku z dźwignią Multipad. Zarządzanie ustawieniami ciągnika odbywa się za pomocą Terminala Datatronic 5 z 9-calowym ekranem dotykowym. fot. AdK

Montowane odbiorniki GNSS znajdujący się na dachu w ciągnikach MF pochodzą od dwóch firm: Triblme lub Novatel. Są to jedyne elementy pochodzące od zewnętrznych producentów. Pozostałe narzędzia jak moduł zarządzający całym systemem - mierzący przechyły, zawór prowadzenia, monitory, czujnik skrętu koła, czujnik przejęcia sterowania – czyli wszystkie istotne elementy prowadzenia są produktami MF.

Nowa era prostych i niezawodnych ciągników z połączeniem inteligentnego rolnictwa - tak Massey Ferguson określa maszyny 8S. fot. AdK

Massey Ferguson 8S.265

Drugi testowany ciągnik MF z serii 8S to wersja 265 z przekładnią Dyna VT. Ciągnik sprzęgnięty był z compilem Duro France do uprawy bezorkowej.

W tym ciągniku ciekawym rozwiązaniem był zainstalowany dodatkowy monitor (Fieldstar 5), który różnił się oprogramowaniem od głównego, zainstalowanego na podłokietniku (Datatronic 5).

Rolnictwo precyzyjne w ciągnikach MF

Przez długi czas producenci maszyn starali się skonsolidować wszystkie terminale w jeden. Zatem z jakiego powodu pojawił się dodatkowy monitor w ciągniku MF?

Rolnictwo precyzyjne dąży do pełnej integracji ciągników z systemem ISOBUS, który obecnie posiada prawie każda maszyna. Jej funkcje ładują się na komputerze ciągnika (a tych maszyn jest czasami więcej niż jedna). Jeżeli sprzęt załadowany jest jako wirtualny terminal i wymaga od operatora regularnej obsługi funkcji, przeskakiwanie między ekranem nawigacji a pulpitem maszyny przestaje być po prostu wygodne.

Magistrala ISOBUS umożliwia wyświetlanie fabrycznego systemu sterowania maszyną współpracującą na ekranie terminala. Ni trzeba instalować w kabinie dodatkowych monitorów. Wystarczy podłączyć maszynę do gniazda ISOBUS ciągnika, a system automatycznie prześle menu sterujące i wyświetli je na ekranie. fot. AdK

Dodatkowo w ciągnikach MF joystick, oprócz tego, że jest narzędziem do obsługi ciągnika, steruje również funkcjami ISOBUS. Oznacza to, że poszczególne przyciski można zaprogramować np. na zwiększanie zadawania dawki w przypadku podpiętego rozsiewacza. I tak ja wspomniano, pozwala to na obsługę maszyn towarzyszących bez wychodzenia z ekranu prowadzenia GPS.