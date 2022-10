Na pasie startowym w Bednarach podczas Agro Show 2022 zacumował Titanic. Wielki, niebieski i z misją wykonania mieszanki podkładu do produkcji boczniaków. Imponujący wóz paszowy zaprezentowała firma Euromilk z Podlasia.

50 m3 pojemności, czyli pięćdziesiąt popularnych mauzerów w jednej maszynie. Oto stacjonarny wóz paszowy EM F3X 5000 Electro wykonany specjalnie na potrzeby zakładu produkcji boczniaków z Wielkopolski. Maszynę zaprezentowano po raz pierwszy na targach Agro Show w Bednarach.

Radosław Iwański nie mógł przejść obok swoistego Titanica obojętnie. Niebieski sprzęt dumnie stojący na środku pasa startowego w Bednarach robił ogromne wrażenie, co nikogo nie dziwi, bowiem jest to największy wóz paszowy w Polsce. Wrażenie robi także kwota, za którą można go sobie kupić, czyli około 500 tys. zł netto.

Więcej o maszynie opowie Radosław Iwański: