To jest jazda! Wyścigi ciągników Bizon Track Show

Bizon Track Show to jedyne oficjalne wyścigi ciągników w Rosji. Te wyjątkowe na skalę światową i bardzo widowiskowe zawody organizowane są od 2002 roku przez dealera maszyn rolniczych Bizon z Rostowa nad Donem i tam też mają miejsce.

Na początku czerwca ub.r. odbyła się już 17. edycja wyścigów Bizon Track Show. W zawodach, przy prawie 40-stopniowym upale, udział wzięło 33 zawodników – na co dzień operatorów ciągników i mechaników – z obwodu moskiewskiego, rostowskiego, Kraju Stawropolskiego i Krymu. Co ciekawe w stawce były dwie kobiety.

W zdecydowanej większości startowali oni na konkretnie „podrasowanych” różnej „maści” MTZ-ach 80/82. Te niezniszczalne maszyny na prostych odcinkach toru osiągały prędkości do 80 km/h, na wzniesieniach wyskakiwały ponad metr w górę, a w ich kabinach, czy raczej klatkach bezpieczeństwa, temperatura dochodziła do 50ºС ! Ekstremalne popisy rosyjskich traktorzystów śledziło około 40 tys. widzów – wstęp na zawody jest wolny.

Wspomniany tor to pętla o długości 10 km z różnego rodzaju nawierzchnią (utwardzona, błoto, żwir), wszelakimi przeszkodami terenowymi (muldy, górki, brody wodne o głębokości do 1 m), szybkimi odcinkami prostych oraz ostrymi zakrętami. Odbyło się 5 etapów kwalifikacyjnych i 2 finałowe. Do tych dwóch decydujących zakwalifikowano dziesięciu uczestników, a w ścisłym finale walczyła tylko dwójka najlepszych zawodników. W etapach kwalifikacyjnych natomiast traktorzyści startowali w różnych konfiguracjach: w parach, trójkach, piątkach, szóstkach oraz po raz pierwszy wszyscy naraz.

Generalnie nie obowiązują żadne zasady, ani w zakresie modyfikacji technicznych, ani już na samym torze! Trzeba po prostu jak najszybciej dojechać do mety. Jak twierdzą organizatorzy ideą zawodów jest popularyzacja pracy na roli.

Zwycięzcą Bizon Track Show 2019 został Wiaczesław Mironow z regionu moskiewskiego. W nagrodę otrzymał kluczyki do nowiutkiego ciągnika Ant-Zetor 4135F (pisaliśmy o nim niedawno). Za drugie i trzecie miejsce nagrodą były ciągniki MTZ, a za czwarte rozsiewacz nawozów. W tym roku miała się odbyć kolejna edycja wyścigów, ale przy aktualnie panującej epidemii koronawirusa ich organizacja stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.

To może tyle słowa pisanego – zobaczcie to koniecznie sami na poniższych filmikach.