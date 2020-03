To się nazywa rozmach! 20-rzędowa przystawka do kukurydzy Geringhoff

Jak udowadnia firma Geringhoff, rzeczy niemożliwe robi od ręki, a na cuda trzeba chwilkę poczekać. Fabryka w niemieckim Ahlen realizuje aktualnie niesamowity projekt.

Chodzi o budowaną specjalnie na zamówienie klienta z Republiki Południowej Afryki przystawkę do zbioru kukurydzy Mais Star o liczbie rzędów, i to nie żart, dwudziestu w rozstawie klasycznej 75 cm, co daje szerokość całkowitą urządzenia 15,8 m! W tym momencie prawdopodobnie nie ma szerszej na świecie.

Heder jest składany hydraulicznie, ale i tak po tej operacji jego szerokość transportowa wynosi 7,5 m. Automatycznie nasuwa się pytanie jaki kombajn podoła takiemu monstrum? Nie wspominając już o tym, że ogromne połacie pól, na których przystawka będzie pracowała muszą być idealnie równe.

W tym roku niemiecka firma obchodzi jubileusz 140-lecia i wychodzi na to, że postanowiła go odpowiednio uczcić .

Swego czasu jeden z najszerszych hederów do kukurydzy i chyba na ten czas jedyny taki w Polsce użytkował KR Kietrz. Już wtedy wydawało się, że 12-rzędowa przystawka włoskiej firmy Dominoni to rozmach.