Parafraza tekstu Toma Waitsa idealnie pasuje do pojazdu stworzonego w Czechosłowacji na bazie Zetora 7245. Samojezdny opryskiwacz wyglądający jak manifest dadaistów miał dbać o plantacje czeskiego chmielu, a przecież wszyscy lubimy finalne produkty powstające z tej rośliny. Prawda?

Wbrew pozorom czechosłowacki problem był dość poważny, a samojezdny opryskiwacz mógł być idealnym wyjściem z klinczu.

Pod koniec lat 80. w Czechosłowacji maszyny stosowane w ochronie upraw chmielu były mało wydajne. Preparaty do ochrony chmielu były wówczas mocną trucizną, co wymagało zamknięcia operatora w kabinie w czasie pracy, by nie miał kontaktu z chemią. Dobry, zdrowy chmiel był niezbędny do produkcji piwa, które po pierwsze było i jest napojem narodowym Czechów i Słowaków, a poza tym złoty napój dawał sporo zysków w eksporcie.

Czechosłowacki przemysł nie miał maszyny odpowiedniej do obsługi dużych gospodarstw, dlatego sprowadzono do naszych południowych sąsiadów drogie urządzenia zachodnie, np. włoskiej marki Tifone.

W Czechosłowacji firma JZD Blšany produkowała wprawdzie opryskiwacze do sadów, winnic i plantacji chmielu, które można było zagregować z ciągnikiem z kabiną, ale brakowało pojazdu samojezdnego o dużej pojemności płynu i większej wydajności.

Czesi robią dziwny pojazd

W 1986 r. Lubomír Vent, Josef Turek i Petr Rüt z JZD ČSSP Blšany zaprojektowali pojazd o nazwie Mistrál 2000 (typ RP 6-012). Pierwsze 10 szt. zostało wyprodukowane w 1987 r., potem montaż kontynuowano na pewno jeszcze w 1988 r. Opryskiwacz wykorzystywał kabinę, silnik, maskę przednią i osie zunifikowanych ciągników Zetor UR I.

Widok kabiny w czasie jazdy, fot. screen z YT - Mechanizace pěstování a sklizně chmele

Mistrál 2000 bazował na Zetorze 7245

Sprzęt przeznaczono do ochrony roślin w uprawach chmielu, a także w sadach, winnicach i innych uprawach wysokich. Maszynę można było stosować do natrysku paskowego i powierzchniowego. Po podłączeniu wentylatora osiowego Mistrál 2000 działał także jako zraszacz. Zasięg pracy w pionie wynosił 9 m, natomiast w poziomie 10 m.

Pojazd bazował na Zetorze 7245, co zresztą widać jak przyjrzymy się jego sympatycznej buźce. Urządzenie napędzane było silnikiem Zetor 7201 o mocy 63 KM (umieszczonym pod zbiornikiem cieczy roboczej).

Warto podkreślić, że szczytowy produkt JZD Blšany posiadał napęd na wszystkie koła, a tylna oś była skrętna, co znakomicie wpływało na jego zwrotność. Zresztą warto przy tym elemencie się zatrzymać, gdyż tylna oś była taka sama jak przednia, zaś w układzie kierowniczym zastosowano system Orbitrol.

Jak zapewne wszyscy zauważyli w pojeździe zastosowano klasyczną kabinę z Zetora 7245, tylko lekko zmodernizowaną i oczywiście przesuniętą w niecodzienny sposób do przodu.

Opryskiwacz na wagę chmielu, czyli złota

Wentylator osiowy miał wydajność od 60 tys. do 80 tys. m3/h, a wydajność pompy wynosiła 200 l/min. Zbiornik cieczy roboczej, wykonany z tworzywa sztucznego, miał pojemność 2 tys. l. Zbiornik można było podnieść (znajdował się na specjalnej ramie) by dostać się do silnika.

Prędkość robocza „pijanego” Zetora wynosiła od 5 do 7 km/h, prędkość na drodze mogła dojść do 25 km/h, zaś wydajność pracy wynosiła od 1 do 2 ha/h.

Do naszych czasów zachował się na pewno jeden Mistrál 2000 w oryginalnym i bardzo dobrym stanie, który teraz znajduje się w rękach miłośnika czeskiego sprzętu rolniczego.