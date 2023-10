Ograniczenie gazów od zwierząt – to nas czeka. Jak sprostać wyzwaniom? Prof. Adam Cieślak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu proponuje, żeby zacząć od dobrze zbilansowanej dawki pokarmowej.

O ograniczeniu gazów cieplarnianych, które pochodzą od zwierząt hodowlanych - przede wszystkim od bydła, mówi się coraz głośniej. Są już ku temu konkretne zapisy w programie "Zielonego ładu". Podejście do problemu - ograniczenia emisji gazów - w poszczególnych krajach UE jest różne, bo można je realizować na różne sposoby i łączyć je.

Trwają badania dla zaproponowania konkretnych rozwiązań

- Jesteśmy przed wprowadzeniem założeń zielonego ładu i wcześniej czy później założenia te zostaną wprowadzone dla polskiego rolnika. Będzie to miało duże konsekwencje z uwagi na to że trendy światowe mówią o tym, żeby ograniczać ilość gazów cieplarnianych produkowanych głównie przez zwierzęta przeżuwające – zauważa prof. dr hab. inż. Adam Cieślak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W projekcie w którym uczestniczy UP w Poznaniu, czyli „Systemy hodowli bydła w trosce o klimat” – jak mówi naukowiec – przeprowadzono wiele badań które miały na celu zaproponowanie konkretnych rozwiązań dla rolników całej Unii Europejskiej.

Nawet likwidacje gospodarstw

Kwestia postrzegania emisji gazów cieplarnianych jest różnie postrzegana w poszczególnych krajach. W skrajnych przypadkach wprowadzenia dyrektyw azotowych, jak np. w Holandii, prognozuje się że niektóre gospodarstwa będą zamykane, bo nie będą w stanie spełnić bardzo wyśrubowanych wymogów. Proponowane są nowoczesne, wydawać by się mogło czasem wręcz absurdalne rozwiązania, np. toalety dla krów.

- Może to są bardzo abstrakcyjne założenia, natomiast widzimy że niektórzy konsumenci oczekują, że produkcja zwierzęca będzie bardziej przyjazna dla środowiska. W Polsce może tego nie widać, natomiast na Zachodzie ten trend jest mocno zauważalny– mówi prof. Cieślak.

Po pierwsze - odpowiednie dawki żywieniowe

Na pytanie, w jaki konkretny i realny sposób możemy w Polsce ograniczać emisję gazów pochodzenia odzwierzęcego, prof. Adam Cieślak proponuje zacząć od odpowiedniego żywienia.

- Myślę, że powinniśmy zacząć od podstaw, czyli zacząć od dobrze zbilansowanej dawki pokarmowej To jest coś co gwarantuje, że zwierzę takie jak krowa będzie w lepszy sposób wykorzystywało składniki pokarmowe.

Naukowiec przypomniał, że krowa głównie powinna pobierać paszę objętościowe, czyli na przykład trawę, którą w inny sposób nie jesteśmy w stanie wykorzystać, bo człowiek nie jest w stanie wdrożyć jej do swojej diety, natomiast zwierzęta przeżuwające na drodze ewolucji zostały przygotowane do tego. Oczywiście przy tym musi być poniesiony pewien nakład energii i związku z tym dochodzi do emisji gazów cieplarnianych, natomiast powinniśmy zrobić wszystko, żeby dawka była właściwie zbilansowana i tym samym jak najmniej azotu i metanu uwalniało się do atmosfery.

Nowoczesne technologie dla redukcji emisji gazów odzwierzęcych do atmosfery

A jest to możliwe m.in. przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Ciekawe wyniki badań w tym zakresie uzyskano przy zastosowaniu sieczkarni John Deere i „technologii długiego cięcia sieczki John Deere XStream KP. Badania zostały przeprowadzone wspólnie przez John Deere Polska i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Są też inne technologie, które odzyskują azot czy metan. Na razie jednak bardzo zaawansowane technologie są drogie i jest pytanie, czy konsument będzie chciał zapłacić za produkt, który będzie droższy.