Tractor of the Year 2022 znamy zwycięzców konkursu

Właśnie zakończyła się kolejna edycja konkursu Tractor of the Year 2022, w którym nagrodzono najbardziej innowacyjne i najnowocześniejsze ciągniki na rynku. Aż dwie nagrody powędrowały do marki John Deere.

Po długim oczekiwaniu, 19 października ogłoszono wyniki prestiżowego i międzynarodowego konkursu Tractor of the Year 2022. Kto okazał się największym zwycięzcą w każdej z czterech kategorii?

W głównej kategorii Tractor of the Year 2022 triumfował ciągnik John Deere 7R 350 AutoPowr. W finale pokonał takie modele jak: Case IH Optum 300 CVX Drive AFS Connect, Massey Ferguson 8S.305 Dyna-VT, New Holland T6.180 Methane Power oraz Valtra T235 Direct.

W kategorii Best Utility 2022 (ciągnik użytkowy) zwycięzcą okazał się John Deere 6120M AutoPowr, pokonując tym samym takich rywali jak: Claas Arion 470, Landini 5-120 Dynamic, Massey Ferguson 5S.145 Dyna-6 oraz Valtra A115 Hitech 4.

Decyzją jury konkursowego tytuł najlepszego ciągnika specjalistycznego (Best of Specialized 2022) przypadł w udziale ciągnikowi Reform Metrac H75 pro. W finale tej kategorii znalazły się takie modele jak Ferrari Vega 85 Dualsteer, Carraro Tractors Compact VLB75 oraz Antonio Carraro SRX 5800.

Ostatnia nagroda oraz tytuł najlepszego ciągnika zrównoważonego (Sustainable TOTY) zostały przyznane dla marki New Holland za model T6.180 Methane Power.

Fabio Zammaretti, prezes kapituły Tractor of the Year zaznaczył, iż w tym roku jury konkursowe miało szczególnie trudną pracę do wykonania, gdyż poziom rywalizujących ciągników stale rośnie, a sama rywalizacja jest coraz bardziej zacięta.

Była to 25. edycja konkursu TOTY, którego głównym sponsorem jest producent opon BKT. W jury konkursowym zasiadło 26 dziennikarzy reprezentujących europejskie magazyny branżowe.