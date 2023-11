Claas Xerion 12.650 - zwycięzca Tractor Of The Year 2024, fot. K.Pawłowski

Dosłownie kilka chwil temu - na targach Agritechnica 2023 rozstrzygnięto konkurs Tractor of the Year 2024. Emocje towarzyszyły konkursowi do samego końca. Oto zwycięskie traktory.

Rozstrzygnięcie konkursu Tractor of the Year to jeden z najważniejszych punktów programu na targach Agritechnica i obowiązkowa pozycja w naszym kalendarzu podczas imprezy w Niemczech.

Pierwszego dnia Agritechnica 2023 tradycyjnie rozdano nagrody w konkursie Tractor of the Year 2024. Kto zwyciężył tegoroczną edycję? Czy traktor zyskał miano "the best" na rok 2024?

"Najlepsze traktory 2024 r"

W najważniejszej kategorii, czyli to po prostu Tractor of the Year - nagroda poszła do marki Claas i ciągnika Xerion 12.650 Terra Trac.

W kategorii Best Sustainabilty, gdzie liczy się ekologia, innowacje i nowoczesne podeście do technologii wygrał elektryczny Fendt e107 V Vario.

W kategorii Best Specialized najlepszy okazał się Landini Rex4-120 GT Robishift Dynamic.

Statuetkę Best Utility dla ciągnika najbardziej przystępnego dla przeciętnego gospodarstwa wygrał McCormick X5.120 P3 Drive.

25 lat konkursu TOTY

W tym roku konkurs obchodzi 25-lecie i od przyszłego roku zapowiedziano nowe kategorie, m. in. dla traktorów powyżej 300 KM oraz dla... robotów i traktorów autonomicznych.