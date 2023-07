Nominowany do kategorii "Best utility" Solis S90 podczas prezentacji na targach Agrotech w Kielcach, fot. K.Pawłowski

Znamy już finalistów prestiżowego konkursu „Tractor of the year” na rok 2024. W czterech kategoriach będzie rywalizować w sumie 12 ciągników, m. in. takich marek jak Claas, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Solis, Farmtrac, McCormick i Landini. Rozstrzygnięcie konkursu w listopadzie podczas targów Agritechnica.

Nominacje do nagrody Traktor Roku w bieżącej edycji są o tyle ciekawe, że pokazują czego możemy się spodziewać od niektórych producentów podczas targów Agritechnica. Niektóre modele są opisane nieco tajemniczo, bez konkretnych nazw modeli. W efekcie o wielu pozycjach nie możemy napisać nic więcej niż tylko tyle, że są nominowane.

W głównej kategorii traktora roku rywalizują cztery ciągniki, o których na razie nie wiele wiemy. Wśród nich jest nowy Claas Xerion, którego pierwsza prezentacja w tej chwili odbywa się w Harsewinkel. Z pewnością już za kilka godzin będziemy wiedzieć więcej o tym traktorze, gdyż na miejscu jest nasz specjalny wysłannik.

Do rywalizacji o tytuł została nominowana także nowa seria S marki Valtra, która swoją premierę będzie miała w Hanowerze. Podobnie jest z najnowszą serią najmocniejszych ciągników Massey Ferguson.

Do rywalizacji o nagrodę stanie również marka Fendt i ich nowa seria średnich ciągników, o których pisaliśmy kilka tygodni temu. Według przecieków ma to być nowa seria 600 Vario, której zdjęcia już zdążyły uciec do internetu. Ale nawet jury konkursu TotY nie może zdradzić nazwy tej serii ciągników, więc na razie nazwa 600 Vario to tylko przypuszczenia dziennikarzy i internautów.

Najlepsze ciągniki użytkowe

Drugą, także bardzo ważną kategorią jest Best Utility, czyli najlepszy ciągnik użytkowy. W tym zestawieniu zazwyczaj pojawiają się traktory najbardziej popularne i wielofunkcyjne, które dysponują mocą powyżej 70 KM, posiadają maksymalnie 4 cylindry oraz maksymalną masę roboczą do 10,5 t. Przy okazji nie mogą mieć mocy większej niż 150 KM.

W tym roku pewną niespodzianką jest pojawienie się w tym zestawieniu Solisa S90 Stage V. Ciągnik jest już znany w Polsce, gdyż jego premiera na naszym rynku odbyła się na targach Agrotech w Kielcach, w marcu br.

Nowe Solisy to przede wszystkim silniki Stage V własnej konstrukcji marki ITL (International Tractors Limited – firma do której należy Solis). Model S90 może się pochwalić mocą 90 KM i momentem obrotowym w wysokości 375 Nm przy 1400 obr./min. Czterocylindrowy motor posiada pojemność 4048 ccm oraz turbodoładowanie. Odświeżono także stylistykę, która teraz jest bardziej w europejskim stylu. Dużym plusem hinduskiej propozycji jest niska cena. Model S90 na rynku polskim kosztuje 164 900 zł netto.

Solis będzie miał silną konkurencję. Do finału konkursu nominowano także nowy ciągnik Claasa serii Axos model 240, o którym z pewnością w ciągu kilku godzin napiszemy więcej, gdyż jego prezentacja dla dziennikarzy właśnie trwa w Niemczech. Kolejnym pojazdem w TotY 2024 jest McCormick X5.120 P3 Drive.

Maszyny specjalistyczne

Następną kategorią jest Best of Specialized, czyli nagroda dla najlepszej maszyny specjalistycznej. Zazwyczaj w tej kategorii można spotkać pojazdy nieco mniejszych producentów, którzy także mają czym się pochwalić i co pokazać. Nie inaczej jest w tym roku.

Bardzo częstym gościem finału w tej kategorii jest marka Antonio Carraro, która w tym roku zaprezentowała model Tony 1170 V z całkowicie zmienioną stylistyką. Włoski ciągnik będzie rywalizował o tytuł z elektrycznym traktorkiem marki Farmtrac. Model 25 G HST jest już znany na rynku, ale dopiero teraz został dostrzeżony przez jury.

Wygląda na to, że powoli ciągniki elektryczne zaczynają się rozpychać na rynku, gdyż kolejnym finalistą w tej kategorii jest Fendt e100 Vario. Niemiecka marka obiecała, że w 2024 r. rozpocznie produkcję maszyn elektrycznych i jak widać dotrzymała słowa.

Kolejną propozycją jury w tej kategorii jest pojazd Matrac H70. Celowo napisaliśmy pojazd, gdyż jest to połączenie traktora z samochodem terenowym. Szwajcarski pojazd to maszyna wysoce specjalistyczna przeznaczona do ekstremalnych zboczy i pól położonych wysoko w górach. Metrac posiada specjalne podwozie terenowe, hydrostatyczny napęd jezdny i układ kierowniczy działający na wszystkie koła z 5 różnymi trybami kierowania, które zapewnią niesamowitą zwrotność i bezpieczeństwo na każdym zboczu.

Metrac H70, fot. mat.prasowe

Kategoria dla projektów najbardziej zrównoważonych

Kategorię zamyka Landini Rex 4-120 GT Roboshift Dynamic wyposażony w elektrohydrauliczny rewers oraz elektronicznie sterowany podnośnik tylny o maksymalnym udźwigu 3,2 t.

Ostatnią kategorią konkursu jest Sustainable TotY, czyli nagroda dla pojazdu idealnego dla pojęcia zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze w tej kategorii będą nowe technologie oraz fakt w jakim stopniu pomagają one rolnikom w ich codziennej pracy. Jury oceniać będzie rozwiązania inteligentne, połączenie maszyny z siecią, oszczędność paliwa, skuteczność w ochronie gleby, systemy do zbierania danych, systemy dzięki którym emituje się mniej zanieczyszczeń. A wszystko zostanie powiązane z nowymi typami silników takimi jak: silnik elektryczny, hybrydowy czy gazowy.

W tej kategorii mogą startować tylko ciągniki, które są nominowane innych kategoriach. Jury do Sustainable TotY wybrało elektrycznego Fendta i Farmtraca, Xeriona, Valtrę i serię średnich ciągników marki Fendt.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas targów Agritechnica w listopadzie 2023 r.