Na ciągnik New Holland T6.180 Methane Power należy obecnie poczekać tyle samo co na pozostałe ciągniki. fot AK

Marka New Holland wprowadziła na rynek traktor zasilany w 100 proc. biometanem. New Holland T6.180 Methane Power ma być inwestycją dla tych, którzy chcą prowadzić gospodarstwo niezależne energetycznie. Jego tankowanie ma uchronić gospodarza przed niestabilnymi cenami paliw a środowisko przed degradacją.

Marka New Holland uznała, że seria ciągników T6 najlepiej nadaje się do zastosowania koncepcji zasilania metanem, po tym jak zasięgnęła opinii rolników. A było kogo pytać - szacuje się, że ogółem w ciągu roku w gospodarstwach pracuje ok 22 tys. sztuk tego modelu. okazuje się, że są to uniwersalne traktory, które dobrze sprawdzają się w gospodarstwach mieszanych.

Koncepcja ciągnika na metan New Holland

Wtryskowy układ zasilania jest przystosowany wyłącznie do gazu. Nie jest to rozwiązanie hybrydowe, stąd nie ma możliwości tankowania go innym paliwem, jak tylko metan.

Sporo klientów podchodzi do ciągnika New Holland zasilanego gazem ze sporą ostrożnością. Nie jest to jednak zupełna nowość – innowacyjność T6-stki na CNG opiera się na już sprawdzonych silnikach wysokoprężnych tej marki.

New Holland T6.180 Methane Power posiada 6-cylidrowy silnik NEF NG 6,7 l. Producent podkreśla, że moc, moment obrotowy (wynoszący 740 Nm), spalanie, funkcjonalność i trwałość silnika, są takie same jak w modelach zasilanych olejem napędowym.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Wydajność i funkcje ciągnika również pozostają takie jak w modelach z silnikami wysokoprężnymi. T6 napędzany metanem możemy skonfigurować jak każdy inny traktor New Holland. W tej kwestii pozostaje tak jak do tej pory m.in. dowolność wyboru przekładni, automatyczny WOM, udźwig do 7800 kg, przepływ hydrauliczny 113 l/min oraz funkcje rolnictwa precyzyjnego z ISOBUS III.

Metan jest gazem lekkim, jednak objętościowo zajmuje sporo miejsca. Przedni bak ma pojemność 180 l co w przeliczeniu daje 40 kg gazu. fot AdK

Jedną różnicą jaką ma odczuć operator będzie paliwo jakie tankuje do traktora. Tu warto zwrócić uwagę, że jedynym kg gazu ciągnik może przepracować tyle co na 1 l oleju napędowego. Standardowo ciągnik na metan jest wyposażony w 3 zbiorniki do których zmieści się łącznie 80 kg gazu.

Zatem ciągnik jest przeznaczony do lżejszych prac – ze średnim obciążaniem. Przykładowo przy orce z cięższym sprzętem należało by się liczyć z jego częstszym tankowaniem.

Serwis ciągnika na gaz

Serwis New Holland’a na biometan ma odbywać się jak w „klasycznym ciągniku” z silnikiem Diesla. Okresy między przeglądami są takie same i powinny sprowadzać się wymiany oleju co 600 h pracy. Ciągnik ma być jeszcze łatwiejszy w serwisowaniu od swoich klasycznych "braci" u których montowane są układy AdBlue. W T6.180 Methane Power zamontowano bowiem uproszczony układ oczyszczania spalin w postaci trójdrożnego katalizatora.

Koncepcja maszyn na CNG zakłada nie tylko ograniczenie wykorzystania paliwa kopalnego. Metan, który nie zostaje wyemitowany do atmosfery daje wynik ujemnego śladu węglowego. fot. AdK

Traktor na metan

Koncepcja ciągnika New Holland T6 Methane Power była testowana od chwili jej wprowadzenia w 2013 r. Ciągnik szybko wszedł do seryjnej produkcji i przykładowo w 2020 r. we Włoszech można było już kupić pierwszy ciągnik zasilany metanem. Najbardziej są one jednak popularne w Niemczech, gdzie do biogazowni i rozwiązań ekologicznych otrzymuje się dotacje.

Opłacalność ciągnika na metan

Wykorzystywanie maszyn napędzanych metanem, który pozyskiwany jest na gospodarstwie wydaje się mieć same plusy. Należy jednak wziąć pod uwagę inwestycję w infrastrukturę. Sama stacja uzdatniania i oczyszczania gazu może wynieść ok. 1 mln zł.

− Ciągnik z napędem na metan nadaje się do gospodarstwa, gdzie ten gaz jest wykorzystywany jako rozwiązanie kompleksowe – do produkcji energii, ogrzewania budynków, zasilania gospodarstwa – w tym również ciągnika. Wówczas to rozwiązanie sprawdza się idealnie. Daje przede wszystkim bezpieczeństwo rolnikom, gdyż pozwala na bardzo dużą niezależność od sytuacji polityczno-ekonomicznej, przy tym nie odczuwa się różnicy w wydajności ciągnika − mówi Leszek Żuchowski, specjalista traktorów New Holland w CNH Industrial Polska.

Dla rolników, którzy z chęcią zakupiliby taki ciągnik, ale nie posiadają własnej biogazowni, tymczasowym rozwiązaniem może być mobilna stacja, łącznie z zamówieniem dostawy gazu.

Cena New Holland T6 Methane Power będzie oficjalnie podana przez dealerów w najbliższych tygodniach.